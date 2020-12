Orbán Viktor lemosta a baloldalt a parlamentben: Önök felsunnyogtak Gyurcsány listájára

Be vannak darálva a baloldaliak a Soros-kolbászba, amelyet a közös lista jelent, amit Gyurcsány Ferenc vezet - minderről Orbán Viktor beszélt az azonnali kérdések órájában. Beszélt arról is, hogy a baloldal mára feltalálta a progresszív antiszemitizmust.

Magyarországnak az az érdeke, hogy a világ minél több országával minél jobb üzleti kapcsolata legyen - mondta a miniszterelnök Jakab Péter Jobbik-elnöknek válaszolva. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a parlamenti képviselőkre kirótt büntetésekhez nincs köze a kormánynak.

– Az orosz ügynökök tekintetében Önök nagyon képzettek, mivel pont az Önök soraiban volt orosz ügynök. Magyarországnak az az érdeke, hogy a világ minél több országával minél jobb üzleti kapcsolata legyen – mondta a kormányfő a jobbikosoknak.







Orbán Viktor szólt arról is, hogy mindenkivel építenek, beruháznak és együttműködnek.

Mi megengedhetjük magunknak, hogy a világ minden nagyhatalma a barátunk legyen

– tette hozzá.

Nagyon sokat tesztelünk

A kormányfő a szocialista Gurmai Zitának válaszolva elmondta: a védekezéssel kapcsolatos összes döntést az Operatív Törzs hozza, és a megfelelő szakemberek döntenek a szakmai döntésekről. A miniszterelnök leszögezte, hogy

MAGYARORSZÁG AZ ELMÚLT HÁROM HÉTBEN AZ EGYIK LEGTÖBBET TESZTELŐ EURÓPAI ORSZÁG VOLT.

A kormányfő beszámolt az országos célzott tesztelésről is. „Önök azt a benyomást keltik, mintha a magyar egészségügy tehetne arról, hogy az emberek megbetegszenek és meghalnak. Nekünk a legfontosabb felelősségünk, hogy a megfelelő mennyiségű eszköz rendelkezésre álljon, és legyen majd vakcina" - mondta Orbán.

Orbán Viktor: Önök felsunnyogtak Gyurcsány listájára

Keresztes László Lóránt a migráció kapcsán kérdezte a miniszterelnököt a Parlamentben. Válaszában Orbán Viktor elmondta: Magyarországon senki sem tud pénzért letelepedési jogot vásárolni. A török elnök kapcsán pedig arról beszélt, igaz, hogy Erdogan bevándorlókkal fenyegeti Európát, de ezt azért teheti, mert a migránsok ott vannak nála. Köszönetet kell neki mondani, hogy ott tartja őket, és nem engedi őket Európába.

Orbán Viktor örömét fejezte ki, hogy Keresztes László Lóránt nem támogatja az Európai Egyesült Államok tervét, ugyanakkor hangsúlyozta, az LMP a Jobbikkal együtt fölsunnyogott arra a listára, amelynek vezetője éppen azt szorgalmazza.

Szép dolog a személyes ellenállás, de talán kicsit elkésett – fogalmazott Orbán Viktor, és azt mondta, be vannak darálva a baloldaliak a Soros-kolbászba, amelyet az a közös lista jelent, amelyet Gyurcsány Ferenc vezet.

Vadai Ágnesnek (DK) Orbán Viktor a nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatban azt mondta:

A GYURCSÁNY-KORMÁNY IDEJÉN OROSZ KÉMEKET ENGEDTEK BE A MAGYAR TITKOSSZOLGÁLAT ÉPÜLETÉBE, HOGY AZ OTT DOLGOZÓKAT POLIGRÁFOS VIZSGÁLATNAK VESSÉK ALÁ.

Magyarország egy jogállam

Orbán Viktor Szabó Tímeának (Párbeszéd) válaszolva azt mondta, hogy meglepő, hogy van olyan képviselő, akinek fogalma sincsen a magyar alkotmányos rendről és szellemiségről.

Az alaptörvény senkinek nem mondja meg, hogyan kell élnie, és nincsenek erre nézve előírások. Magyarország egy jogállam, így mindenki szabadon dönthet.

Orbán Viktor Szabó Tímeának azt is mondta, nemcsak az alkotmányt nem ismeri, de azt a tényt sem tudja, hogy a homoszexuális emberekre az a törvény van érvényben, amit Draskovits Tibor még 2008-ban előterjesztett. Magyarországon azok is, akik valamilyen életmódkisebbséghez tartoznak, azok is élhetnek az alaptörvényben meghatározott jogukkal, és semmilyen ezzel ellentétes törvényt nem fogok támogatni - mondta a kormányfő.