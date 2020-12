Online ülik körül az ünnepi sztalt – Skype-on keresztül karácsonyozik a virológus

Ha sokan élnek az oltóanyag beadatásával, akkor tavasszal jelentősen enyhülhet a járványügyi helyzet, a vírus terjedése akár teljesen vissza is szorulhat – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A karácsonyt pedig meghitté tehetjük akkor is, ha a biztonságot szem előtt tartva idén nem töltjük együtt szeretteinkkel.

Ha sokan élnek az oltóanyag beadatásával, akkor tavasszal jelentősen enyhülhet a járványügyi helyzet, a vírus terjedése akár teljesen vissza is szorulhat – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A karácsonyt pedig meghitté tehetjük akkor is, ha a biztonságot szem előtt tartva idén nem töltjük együtt szeretteinkkel.

– Stabil a koronavírus-járvány miatt megfertőződők száma, egyfajta mérsékelt csökkenés látható Magyarországon, amelyhez a novemberi korlátozó intézkedések bevezetése nagyban hozzájárult – magyarázza Merkely Béla professzor, aki szerint ha a hamarosan megérkező oltóanyagot sokan beadatják, akkor tavasszal jelentősen enyhülhet a vírushelyzet. A rektor abban bízik, hogy a már korábban is említett 60 százalékos átfertőzöttség és a vakcina által biztosított immunitás együttesen akár márciusra egyfajta biztonságot nyújthat majd, sőt, a legoptimistább elgondolás alapján a vírus terjedésének leállását is jelentheti.

Teszt is egyben a szenteste

A karácsony előtti időszak minden évben stresszes, idén viszont különösen érdemes odafigyelni szeretteinkre. Most mindenkinek nehéz, ez az év olyan eseményeket hozott, amire nem voltunk felkészülve. A szeretet ünnepe is más lesz, sokan lemondanak szerettük biztonsága érdekében a személyes találkozásról. A szakember felhívja a figyelmet arra, hogy kapaszkodjunk össze virtuálisan is, tegyük így is széppé és meghitté a karácsonyt.

Ugyan ez a pandémiás helyzet nem éppen ideális az ünnepléshez, vagy ahhoz, hogy a nagy családdal körülüljük az asztalt, viszont a karácsony bensőségességét adó találkozásokról, beszélgetésekről nem kell lemondanunk

– mondta Dr. Purebl György, a SOTE Magatartástudományi Intézetének igazgatója.







Dr. Purebl György pszichiáter szerint az idei karácsony egyfajta teszt is © YouTube

– Ez a szomorú helyzet teszt is egyben, hogyan tudjuk ezt a karácsonyt kicsit más tartalommal megtölteni, az örömünnep helyett intimitást vagy egymáshoz való kapcsolódást keresni benne. Még ha fizikailag nem is tudunk együtt enni, inni, nevetni, de virtuálisan együtt lehetünk!

Beszéljünk naponta telefonon

Dr. Purebl mindenkit arra bíztat, ne csak szomorkodjunk, siránkozzunk, hogy ez a karácsony nem lehet olyan, mint a korábbiak, hanem használjuk ki a XXI. század által kínált lehetőségeket az online térben való együttlétre, közös játékra, beszélgetésre. Nagyon fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk egymással, azokkal az idős, beteg hozzátartozóinkkal, akik el vannak szigetelve a külvilágtól, jobban be vannak zárva, mint mi.

Törekedni kell arra, hogy a videótelefonálásokat tervezzük meg előre, beszéljünk minden nap ugyanabban az időben, mutassuk meg, mit csinálunk, mit főzünk, legyünk kreatívak. Az első hullám tapasztalatai alapján látszik, hogy az idősebbek, akik azt gondolták magukról, hogy sohasem fognak megtanulni internetezni és közösségi médiát használni, egészen jól boldogulnak.

Online ünnepel a szakértő

Rusvai Miklós feleségével együtt egy Budapesttől 30 km-re fekvő tanyán él. Évek óta hagyományosan ott gyűlnek össze a nagy családdal, de most ők is bezárkóznak.

Így hetvenévesen én is megtanultam jobban használni az elektromos kütyüket

– árulta el a virológus.







A virológus Rusvai Miklós online karácsonyozik © YouTube

– Skype-on keresztül szoktam interjút adni, és most a karácsony is online lesz. Az elmúlt években a nejemmel és a testvéreimmel itt szoktunk együtt ünnepelni, jókat eszünk, iszunk. Velük már az elmúlt időszakban is virtuálisan tartottuk a kapcsolatot, fontos, hogy mindenki érezze a törődést! Szenteste is összeülünk a virtuális asztal körül és koccintunk.