Önellátóak vagyunk a koronavírus ellen hatásos gyógyszerekből

Már zajlik hazánkban a súlyos koronavírusos betegek gyógyítására alkalmas Remdesivir gyártása, de azoknak a kezeléséről is gondoskodik az ország, akik nem feltétlenül szorulnak kórházi ellátásra. Az enyhébb tüneteket produkálók is számíthatnak hamarosan gyógyszerre.

Már zajlik hazánkban a súlyos koronavírusos betegek gyógyítására alkalmas Remdesivir gyártása, de azoknak a kezeléséről is gondoskodik az ország, akik nem feltétlenül szorulnak kórházi ellátásra. Az enyhébb tüneteket produkálók is számíthatnak hamarosan gyógyszerre.

Csökkenteni tudja a halálozások számát

A magyar állam újabb ötezer adag Remdesivir nevű infúziós készítmény gyártását rendelte meg a Richter Gedeon gyógyszeripari vállalattól. Ezzel a gyógyszerrel kezelhetők a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek. A készítményt az ebola kezelésére fejlesztették ki, de abban nem bizonyult megfelelően hatékonynak. Most úgy fest, a koronavírus ellen igencsak eredményes.







Országszerte összesen hét intézményben kezdték el a betegek kezelését a Remdesivirrel © MTI

Az elmúlt időszak klinikai vizsgálatai alapján az derült ki, hogy a Remdesivir hatékony lehet a Covid-19 kezelésére középsúlyos és súlyos állapotú betegeknél – magyarázta a Borsnak Beke Zsuzsa, a Rich­-ter Gedeon kommunikációs igazgatója. – Magyarországon egyelőre zajlanak a klinikai vizsgálatok, melyek alapján úgy tűnik, hogy akár 25-50 százalékkal is tudja csökkenteni a halálozást attól függően, hogy milyen stádiumban kezdik el a beteg kezelését. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi, magyarok tudjuk biztosítani az ellátást ebből a készítményből. Azt hiszem, ebben a nehéz helyzetben kardinális kérdés, hogy az ország nem függ másoktól – mutatott rá Beke Zsuzsa, aki hozzátette: folytatják a kutatásfejlesztést a készítménnyel kapcsolatban, ami továbbra is élvezi a kormányzat támogatását.







A koronavírus ellen hatékonynak bizonyul az eredetileg ebola ellen fejlesztett készítmény © MTI

Csak egy alkalommal volt mellékhatása

A gyógyszerek klinikai vizsgálataiért a Hecrin Konzorcium felel.

Országszerte már 400 Remdesivirrel kezelt betegen is túl vannak, és a kollégák egyelőre egyetlen eset kivételével – itt a májfunkció romlása következett be – nem számoltak be a gyógyszerrel összefüggő mellékhatásról – mondta el a Hecrin vezetője, Kovács L. Gábor az Indexnek. Eredetileg hét intézményben kezdték el a betegek kezelését Remdesivirrel – Debreceni Egyetem, Semmelweis Egyetem, Pécsi Tudomány Egyetem, Szegedi Tudomány Egyetem, Dél-pesti Centrumkórház, Korányi Pulmonológiai Intézet, Szent János Kórház –, azonban az egészségügyi államtitkárság kérésére újabb kórházakba – Győr, Kiskunhalas, Miskolc, Nyíregyháza, Balassagyarmat, Szekszárd, Szolnok, Zalaegerszeg – is érkezik vizsgálati célból.







Kovács L. Gábor elmondta, 400 alanyból csak egynél jelentkezett mellékhatás © MTI

Megkezdődik a Favipiravir gyártása

Szijjártó Péter a napokban közölte, hogy Magyarország egymillió Favipiravir tablettát vásárolt Kínából, illetve további egymilliót vár az ország Japánból. Ezt az antivirális tablettát azok a betegek kaphatják, akiknek enyhébb tünetei vannak, és még nem feltétlenül igényelnek kórházi ellátást. Kínából már megérkezett, Japánból pedig hamarosan megjön az a szállítmány, amelyet intézményeknek és gyógyszertáraknak küldtek, tehát klinikai vizsgálat nélkül forgalomba hozhatók. Az, hogy a Kínából érkezett és Japánból várt kétmillió adag tabletta gyógyszertári forgalomba vagy intézményekhez kerül, a kormány döntésétől függ.







A Favipiravir nevű gyógyszert azok kapják, akiknél enyhe tünetek jelentkeznek csak © AFP

A projekt a Természettudományi Kutató Központ, a Richter és a Meditop vezetésével zajlik, a cél egy kapszula létrehozása, ami meg is történt. Úgy tűnik, december végére, január elejére vizsgálható állapotban lesz a magyar Favipiravir tabletta, s ezt követően a gyártás is hamarosan megkezdődhet – mondta el Kovács L. Gábor. A Hecrin Konzorcium azt ja­vasolja, hogy az intézmények mellett a gyógyszertárakba is jusson el a Favipiravir, és felírhassa a háziorvos is, hogy a kórházi ellátást nem igénylő koronavírusos beteg könnyedén hozzájuthasson.

Veszélyes a magzatra