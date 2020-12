Olajszennyezés Szigetszentmiklóson: már több mint 1 millió a nyomravezetői díj, vannak információk az elkövetőről is

Akár 6 köbméter fáradt olajat is beereszthetett valaki abba a szigetszentmiklósi esővízgyűjtő csatornába, ami a soroksári Duna medrébe ömlik be. Csak a vízügyesek gyors reagálásának volt köszönhető, hogy nem történt nagyobb katasztrófa.







Szombaton délelőtt fél 12-kor érkezett a vízügyhöz lakossági bejelentés a szennyezésről, fél egykor pedig már el is kezdődött a mentőcsapat mozgósítása. Kora délután elrendelték a harmadfokú vízminőség-védelmi fokozatot, és megkezdődött a mentés, hogy elkerüljék a nagyobb katasztrófát. © Facebook

Egymillió forint felett jár a természetkedvelők által összegyűjtött nyomravezetői díj, amit annak a megtalálására fordítanak, aki péntekről szombatra virradóan előzetes becslések szerint mintegy 6 köbméternyi fáradt olajat öntött bele egy szigetszentmiklósi csapadékelvezetőbe, amely a soroksári Dunába torkollik.







Egy liternyi fáradt olaj egymillió liter édesvizet, azaz körülbelül 50 ember évi ivóvízkészletét változtathatja szennyvízzé. Ez a szigetszentmiklósi szennyezés 300 ezer ember évi ivóvízkészletét tehette volna tönkre, nem beszélve azokról a károkról, amiket a növény- és állatvilágban végez. © Facebook

Az első felajánló Pfifer Rikárd, hajózási szakértő volt, az ő félmillió forintját toldják a természetkedvelők azóta folyamatosan. A Ripost információi szerint hétfő délelőtt már voltak információk az elkövetőről, de egyelőre még a szennyező anyag laboratóriumi vizsgálata is zajlik, és a nyomozás is folyamatban van az egyelőre ismeretlen elkövető ellen, aki talán az évszázad legnagyobb magyarországi katasztrófáját is okozhatta volna, ha nem történik ennyire precíz és gyors mentés.







120-150 folyóméter felfújható merülőfallal határoltak el egy körülbelül 2000 négyzetméternyi szennyezett területet. Ennek a falnak köszönhető, hogy a szennyezés nem jutott ki a Duna vízre. Mivel a fáradt olaj a víz tetején úszik, a szennyeződés nem tud átjutni a falon. © Facebook

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a történtek után azonnal III. fokú vízminőségi kárelhárításai védekezést rendelt el, miután tudomást szerzett a szennyeződésről. A műszaki beavatkozás várhatóan 7-10 napot vesz igénybe – tájékoztatott Siklós Gabriella, a OVF szóvivője.