Nyílászárócserére is felvehet otthonfelújítási

Novák Katalin miniszter a Facebook oldalán jelentette be a január 1-jétől használt lakásokra elérhető otthonfelújítási támogatás részleteit.

Január elsejétől a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét átvállalja az állam, legfeljebb hárommillió forintig. A támogatásokkal kapcsolatos részleteket szerdán jelentette be Novák Katalin, aki az utóbbi időben rengeteg levelet kapott ezzel kapcsolatban.







1. Nem jár mindenkinek, legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, és köztartozásmentesnek kell lennie annak, aki igénybe szeretné venni.

2. 27%-ról 5%-ra csökken az új értékesítésű ingatlanok áfája

3. Az 5%-os áfa visszaigényelhető lesz a CSOK-kal új ingatlant vásárlók számára

4. Otthonfelújítási támogatás jön 3 millió forint erejéig

5. Többgenerációs otthonok támogatása

6. Illetékmentesség jön a CSOK-kal ingatlant vásárlók számára

A legfontosabb tudnivalók

• A meglévő otthont lehet vele szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni azoknak, akik legalább egy gyermeket nevelnek

• Feltétele legalább egy, legfeljebb 25 éves gyermek (a 12. hetétől a magzat is számít)

• A támogatás a beruházás felére, maximum 3 millió forintig veheti igénybe

• Nem muszáj 3 millió forintra igénybe venni, kisebb összeg is igényelhető

• Ugyanarra az ingatlanra, ugyanaz a család csak egyszer veheti igénybe a lehetőséget

• Házaspárok, élettársak és egyedülállók is igényelhetik a támogatást







• A megváltozott képességűek, gyodra jogosult gyermekek esetében a 25 éves életkorral nem kell számolni

• Az egyszülős családok is igénybe vehetik a nevelt gyermekek számától függetlenül

• A gyermekeket külön-külön nevelő elvált szülők a támogatáson is osztozhatnak, ha a két szülő közül csak az egyik nevel gyermeket, akkor ő a jogosult. Az összeget eloszthatják egymás között

Milyen feltételei vannak?

Legalább 1 éves folyamatos tb-jogviszony, amiben maximum 30 nap megszakítás lehet. A felsőoktatási jogviszony is számít, az utolsó 3 hónapban az álláskeresési járadék is figyelembe vehető, és a nyugdíj mellett végzett munka is beszámítható. Köztartozásmentesnek kell lennie az igénylőnek. Aki igénybe vette a lehetőséget, az el is adhatja a lakást, nem kell utána visszafizetnie a támogatást. Ha a program által felújított otthont megveszik és ők is fel akarják használni a támogatást ugyanarra a lakásra/otthonra, megtehetik!

Milyen munkákra fordítható?

• Kültéri és beltéri munkákat egyaránt el lehet számolni

• Közműbekötés, fűtési rendszer cseréje, új kazán vagy bojler beszerzése

• Külső-belső szigetelés, galéria vagy belső lépcső kialakítása

• Nyílászárók cseréje, tetőcsere vagy -felújítás, napelemes rendszer kiépítése







• Garázs vagy nyári konyha felújítása is lehet

• Festés, mázolás, bizonyos asztalosmunkák is elszámolhatók lesznek

Hogyan kell igényelni a támogatást?

• 2021 január 1-jét köve-tően lehet élni vele

• Gyűjteni kell a számlákat: anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordíthatják az összeget

• A számlákat az államkincstárhoz kell benyújtani és utólag kapják vissza a családok a pénzt, maximum 3 millió forintot







• Elektronikusan intézhető a folyamat, az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően 60 napon belül kell az államkincstárhoz beküldeni, amelynek 30 napja van az elbírálásra, majd további 5 napon belül kiutalják a pénzt

• A kormányhivatalok 6 hónapon belül ellenőrzik, hogy a felújítás valóban megvalósult