Novemberben még vírustagadóként tüntetett, a napokban belehalt a fertőzésbe

Még mindig vannak, akik csak azután hisznek a koronavírus létezésében, hogy elkapják a betegséget. Ám Peter sajnos mát túl későn tért észhez.

A koronavírus-járvány kapcsán még mindig nagyon sokan tagadják a vírus és a járvány létezését, és még többen nem igazán veszik annak súlyosságát. Az elmúlt hónapokban sok helyen még tüntettek is a járvány miatt hozott intézkedések ellen, novemberben például Pozsonyban is százával gyűltek össze a vírust tagadók és bagatellizálók. A megmozduláson részt vett egy Peter nevű pozsonyi férfi is, akinek fia, Patrik tragikus hírekről számolt be a Facebookon.







– Mindenkit arra kérek, aki nem hisz a Covidban, gondolja át ezt a nézetét. Édesapám, Peter, aki nem hitt a Covidban, ellenezte a Covid-ellenes intézkedéseket és a maszkviseletet, pillanatnyilag a losonci kórház infektológiai intenzív osztályán fekszik Covid-fertőzése miatt. Kritikus állapotban van, mélyaltatásban, géppel tartják életben – írta Patrik, aki négy nappal később közölte, hogy édesapja belehalt a betegség szövődményeibe.

A fiú állításainak valóságtartalmát a szlovák rendőrség álhírek leleplezésére létrehozott Facebook-oldala is igazolta.