Mutatjuk, hogy kerülheti el, hogy becsapják a Black Friday alatt

Black Friday-t ma már nemcsak november 27-én tartanak, hanem egy évben többször is hirdetnek ezzel a névvel kedvezményes akciókat, elsősorban az interneten.

Vásárlás előtt több dologra is oda kell figyelni, hogy elkerüljük az átveréseket.

– Ha bármilyen webáruház­ból szeretnénk vásárolni, mindig nézzük meg, hogy vannak-e a honlapjukon általános szerződé­si feltételek. Ez egy nagyon unalmas dolog, de rögtön az elején kiderül, hogy ki vagy mi annak a webáruháznak az üzemel­te­tő­je – mondta a Borsnak Vámos György, az Országos Keres­kedelmi Szövetség főtitkára.

– A kormánynak van egy fo­gyasztóvédelmi oldala, amin megtekinthető, hogy melyek azok a webáruházak, amik sú­lyos hibákat követtek el. Ha problémás volt, akkor onnan inkább ne rendeljünk – figyelmeztetett Vámos György.







Mindig ellenőrizze a webáruház adatait a vásárlás előtt © Shutterstock

Erre figyeljen!

– Fontoljuk meg, hogy ha külföldről vásárolunk valamit, akkor bármilyen probléma adódik, a reklamáció sokkal nehezebb. A tizennégy napos elállási lehetőséget, ami az Európai Unión belül kötelező, és az áru átvételétől számít, sokkal nehezebb elintézni.

– Az áru megérkezésénél meg kell nézni, hogy ott vannak-e a jótállással kapcsolatos bizonylatok , mert azokat az áruval együtt meg kell kapnunk.

– Nem szabad elfogadnunk, ha az akcióra hivatkozva rövidebb jótállási időt vagy kevesebb garanciális szolgáltatást kínál az eladó.

– A csomagolásnak épnek kell lennie. Győződjünk meg arról, hogy a csomagban benne van-e minden tartozék , például egy háztartási gépnél.

– Ne dőljünk be az akciósan hirdetett áraknak! A közösségi oldalak világában ennek nagyon egyszerű utánanézni. Be kell ütni a termék nevét, és megnézni, hogy egy másik oldalon milyen árral kínálják ugyan­­azt. Ha az akciós ár az egyikben ugyanaz, mint a másiknál akció nélkül, akkor az legyen gyanús. Ezt megtehetjük akkor is, ha áruházi vásárlást választunk. A legtöbb áruháznak az ajánlata fent van a saját honlapján, az összehasonlítást ott is elvégezhetjük.