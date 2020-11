Müller Cecília: Itt az idő, mindenki vegye komolyan az intézkedéseket!

A növekvő esetszámok miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat.

Gál Kristóf az Operatív Törzs sajtótájékoztatója elején emlékeztetett: a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, amely megkönnyíti a gyors cselekvést. Újabb szabályokat is elrendeltek, ahogy arról a Bors már beszámolt. Kijárási tilalom lépett életbe éjfél és reggel 5 között. A szórakozóhelyek bezárásáról is rendelkeztek. A mozikban, színházakban, sporteseményeken csak minden harmadik széken ülhetnek.

A rendőrök is keményebben lépnek fel a szabályokat be nem tartókkal szemben, emelkedtek a szabályszegésért kiróható büntetések is.

Az elmúlt 24 órában 72 esetben kellett intézkedni azért, mert megszegték a szabályokat. 39 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.

– Az elmúlt napon 32 743 ember volt hatósági házi karanténban, ezeknek azonban kevesebb mint 10 százalék választotta a mobilos ellenőrzést. Már 28 karanténos ellen kellett feljelentést tenni – fűzte hozzá.

Müller Cecília elmondta,

exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, amely a kontaktusok miatt lehet. Ezért rendkívül fontosak a kormány intézkedései, amelyeket kedden bejelentettek.

Az ellátórendszer számára egyre nagyobb a megterhelés, megfeszített munkát végeznek az orvosok, ápolók és műszaki emberek. Az intézkedések jelentős része azt célozza, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba.

Településeink 80%-ban már regisztráltak koronavírusos fertőzöttet. Potenciálisan már mindenhol jelen van a vírus, hiszen sokan tünetmentesek. Ezért is fontos a maszkhasználat, a távolságtartás.







Müller Cecília © MTI

Napról napra próbálják követni a járvány dinamikáját, hogy megalapozott döntéseket tudjanak hozni. Egy hét alatt másfélszeresére nőtt az igazolt koronavírusos betegek száma. A járvány kezdete óta a megbetegedettek 21%-a 40-44 éves, 15%-a 65 és idősebb, 4,4%-a gyermek volt. Az átlagos életkor kúszik felfelé. A második hullámban a 20-29 évesek voltak leginkább érintettek, ám a 43. héten a fertőzöttek átlagéletkora 44, a 44. héten már 45 éves volt. Ha az elmúlt 4 hetet tekintjük, akkor az igazolt új esetek negyede a 40-49 éves korosztályba esik. A legritkábban az egy-kétéves korosztályban igazolták a megbetegedést.

A kockázati csoportok nem változtak, de azt is látják, hogy ritkán, ám előfordul, hogy fiatalabb korban is súlyosabb lesz a lefolyása, és akár halállal is végződhet.

Járványügyi szempontból az elemzések helytállóak, de senki sem tudhatja, hogy a szervezete hogyan fog reagálni a vírusra

– fogalmazott az országos tisztifőorvos.

„Épp ezért fontos a szabályok betartása. Óvjuk egymás és a saját életünket is! Itt van az idő, mindenki vegye komolyan az intézkedéseket! Legyünk társak, és együtt próbáljuk kímélni az egészségügyi rendszerünket!”

Most nem olvastak fel újságírói kérdéseket, ugyanis 13 órától Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra kormányinfót tart.