Megnyílt a városligeti Múzeum Mélygarázs

Több mint tízezer négyzetméternyi új zöldfelület jött létre a korábbi lebetonozott parkoló helyén

Mérföldkőhöz érkezett a Városliget autómentesítése: a Liget Budapest Projektnek köszönhetően elkészült a Múzeum Mélygarázs, amely a Dózsa György úton kínál környezetbarát parkolási lehetőséget a parkba érkezőknek és a környéken lakóknak – jelentette be Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. A három szinten összesen 800 férőhelyes, tágas beálló helyekkel rendelkező mélygarázs teljesen akadálymentes, amelyben elektromos töltőket és családi parkolóhelyeket is kialakítottak. Baán László kiemelte: egész Európában egyedülálló különlegesség, hogy a Városliget és a művészetek évszázados összekapcsolódására reflektálva a mélygarázs belső terei a nemzeti képtár gyűjteményéből 12 kiemelkedő magyar mester egy-egy remekművét idézik meg, Moholy-Nagy Lászlótól Keserü Ilonán, Maurer Dórán és Bak Imrén át Victor Vasarelyig. Ezzel egy olyan egyedi és különlegesen látványos enteriőr jött létre, mely egyben a tájékozódást is segíti. A Múzeum Mélygarázs térszint feletti részét pedig végre visszakapta a Városliget: a korábban évtizedekig parkoló autók által megszállt, bazaltkockás terület helyén egy hangulatos sétány jött létre, több mint tízezer négyzetméternyi új zöldfelülettel – hangsúlyozta a miniszteri biztos.







A Városliget megújítását szolgáló Liget Budapest Projekt egyik fő célkitűzése, hogy a park zöldfelületének rehabilitációja és gyarapítása mellett radikálisan csökkentse a parkot évtizedek óta fojtogató autóforgalmat, amely máig óriási környezeti terhelést jelent a Liget számára – mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. Az autómentes Városliget felnőtt és gyermek látogatói így az eddiginél lényegesen csendesebb és jobb levegőjű közparkban pihenhetnek, sportolhatnak, játszhatnak majd. A cél elérésének első lépéseként megszűnt a felszíni parkolás lehetősége az Ötvenhatosok terén, és óriási mérföldkő, hogy megnyílt a háromszintes, 800 autót befogadni képes Múzeum Mélygarázs. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet alatt, este 7 és reggel 7 óra között, a kormány vonatkozó rendelete alapján a mélygarázsban bárki ingyenesen parkolhat.

Az akadálymentesen hozzáférhető mélygarázsban külön beállót kaptak a mozgássérültek járművei, a motorosok, az elektromos autókkal érkezőknek pedig töltővel ellátott helyeket alakítottak ki. A kerékpárosoknak a garázs legfelsőbb szintjén egy saját lehajtóval biztonságosan megközelíthető, öltözőkkel és zuhanyzókkal kiegészített zárt biciklitárolót is kialakítottak.

A Múzeum Mélygarázs ideális választás a Városligeti Sportcentrumba vagy a futókörhöz érkező sportolóknak, a Nagyjátszótérre jövő családoknak, a Ligetbe látogatóknak, de a környező irodákban dolgozóknak és a szomszédos kerületek lakosainak is megkönnyíti a mindennapjait, utóbbiak ráadásul kedvezményesen parkolhatnak itt. Az önkormányzati lakossági várakozási engedéllyel rendelkező 6., 7. és 14. kerületi lakosok 17:00 és 9:00 között, 200 férőhely erejéig - egyszeri 2.000 forintos regisztrációs díj megfizetése mellett - ingyenesen parkolhatnak, amennyiben regisztrálnak a Liget Budapest Projekt honlapján.







A mélygarázs egész Európában egyedülálló, látványos különlegessége, hogy belső tereit a nemzeti képtár gyűjteményéből válogatott alkotások másolatai díszítik, melyek nemcsak a vizuális élményt növelik, de a tájékozódást is segítik. A falakon 12 kiemelkedő magyar mester egy-egy geometrikus, nonfiguratív remekművének reprodukcióit láthatja a közönség a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Vasarely Múzeum gyűjteményéből, a maga nemében teljesen egyedivé és a Városliget kulturális hagyományaihoz és átfogó megújításához méltóvá téve az új létesítményt – emelte ki Baán László.

A Múzeum Mélygarázs térszint feletti részén – az egykori bazaltkockás autóparkoló helyén – egy új sétány, a Városligeti Promenád jött létre, melynek középső pihenő zónájában hangulatos esti világítás és modern ülőbútor kombinációk is helyet kaptak – számolt be róla a Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. A Liget projektnek köszönhetően megvalósuló Néprajzi Múzeum új épülete és a Dózsa György út-Ajtósi Dürer sor sarkára tervezett Városligeti Színház közötti, most megújult területen több mint tízezer négyzetméternyi új zöldfelület került kialakításra, ahová több mint 100 lombos fát, 4000 cserjét és mintegy 40.000 virághagymát és évelőnövényt ültettek. Az elegáns sétány és a park határán egy 600 m² területű, ülőbútorokkal kialakított pihenőtér várja a látogatókat.

A Városliget autómentesítése azonban itt még nem ért véget – hangsúlyozta a Városliget Zrt. vezérigazgatója. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően az elkövetkezendő időszakban a tervek szerint további mélygarázsok épülnek, és a Kós Károly sétány valódi, autóforgalom-mentes sétánnyá alakításával egy zöldebb és sokkal élhetőbb park lesz a Liget – tette hozzá Gyorgyevics Benedek.