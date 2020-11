Meggyilkolt újpesti autókereskedő - Furcsa védekezést adott elő a vádlott: ilyen magas ember nem ölhet kocsiban?

Vezetőszáron és bilincsben hozták előkészítő tárgyalására a 29 éves H. Richárdot, akit azzal vádolnak, hogy fojtózsinórral meggyilkolta egyik ismerőse, a 43 éves E. Krisztián hitelezőjét, a jómódú újpesti autókereskedőt, A. Csabát. A három vádlott egymástól tisztes távolságra, egymásra sem nézve ácsorgott a bíróságon, és bár korábban ketten beismerték tettüket, előkészítő tárgyalásukon már mindhárman tagadták a gyilkosságot.







Mint arról a Bors korábban beszámolt: a vállalkozó tízmillió forintot adott E. Krisztiánnak, aki nem is akarta, de nem is tudta volna visszafizetni a kölcsönt. A határidő lejártával azonban Csaba egyre többször járt Krisztián nyakára, aki miután a férfi már a lakására is elment, pánikba esett, és riadóztatta két ismerősét, Richárdot és harmadik társukat, S. Bencét.







A három férfi végül hátborzongató tervet eszelt ki:

Csabát a tartozás megadásának ürügyén kocsijukba csalták, s miután a sofőr mellé beült, a hátul helyet foglaló Richárd egy fojtózsinórral fojtogatta, majd a fejére nejlonzacskót húzva a Bence által előre megásott gödörbe dobták Szentendrén. Mielőtt elásták volna, az összes értékét levették a holttestéről, amit később egy zálogházban eladtak.







Kiderült: tettükre alaposan elő is készültek, az interneten többször is rákerestek, hogyan tüntethetik el a holttestet, ehhez nátrium-dioxidot is vásároltak. Richárd ügyvédje szerint kizárt, hogy védence ölt.