Feldarabolta Krisztián a német üzletembert

15 évvel a rémtett után, Szerbiában kapták el a 43 éves G. Krisztiánt, aki hatmillió forintért brutálisan kivégzett egy német üzletembert. A darabolós gyilkosra most 30 év börtön várhat.

Tizenöt éven át hajszolta a montenegrói és a nemzetközi rendőrség azt a vajdasági rémet, akit egy brutális és kegyetlen mészárlásért ítéltek el 30 évre. A 43 éves G. Krisztián társával, Rade S.-el 2005 februárjában gyilkolta meg a gazdag üzletembert, Klaus D.-t. Krisztián bekopogott a férfihoz, akit ajtónyitás után egy vasrúddal fejbe vert, majd a magával vitt baltával fel is darabolt. A férfi testrészeit ezután

gondosan benejlonozta, kicsónakázott a tengerre, és a vízbe szórta a maradványokat.







Krisztián az üzletember hatmilliós készpénzéért, míg társa a német 105 négyzetméteres lakásáért követte el a borzalmakat. A testrészeket azonban megtalálták, viszont 2013-ban fel is mentették a két mészárost, mivel nem volt elég bizonyíték bű­neikre.

2017-ben mégis elhagyta őket a szerencséjük, és végre megkapták méltó büntetésüket, a montenegrói fellebbviteli bíróság 30 évet rótt volna ki rájuk, ha Krisztián meg nem szökik a bevonulás előtt. A férfi azóta is rejtőzködött, de hiába kereste a szerb és a montenegrói rendőrség mellett az Interpol is, bottal üthették a ravasz gyilkos nyomát.