Máris hamisítják: kamu-ellenszert terjeszt a vakcina-maffia

Egyre súlyosabb visszaéléseket tapasztalnak a vakcia-hamisítással kapcsolatban, ugyanis egy maffiaszervezet már odáig is elment, hogy hamis oltásokat ad be koronavírus ellen. Az Interpol már körözi az emberek életével játszó bűnözőket.

Még csak most kezdték el beadni világszerte az első koronavírus elleni vakcinákat, de egy kiterjedt hálózattal rendelkező maffia máris elkezdte meghamisítani az oltóanyagokat – tudta meg a Magyar Nemzet. A bűnszervezetek érdeklődését ugyanis – nem meglepő módon – azonnal felkeltette a mindenkit lázba hozó és nagy bevételi forrással kecsegtető vakcina-biznisz, ezért az emberek félelmét kihasználva egyes csoportok már nem csak a virtuális, hanem a fizikai térben is megkezdték a kamu-oltóanyagok szétszórását.

A helyzet olyannyira súlyos, hogy az Interpol már 194 tagországban tett közzé globális riasztást, ezzel figyelmeztetve mindenkit, hogy készüljenek fel a vakcina-maffia támadásaira.







Máris ráugrottak a nyerészkedők a koronavírus-oltásra © Pexels.com

– Amíg a kormányok oltások bevezetésére készülnek, a bűnszervezetek azt tervezik, hogy beszivárognak, vagy megszakítják az ellátási láncokat – mondta Jürgen Stock, az Interpol főtitkára. A nemzetközi rendőrség azért is reagált ilyen gyorsan, mert a világjárvány eddig soha nem látott bűnözői reakciókat váltott ki, ugyanis a vakcina-maffia már odáig merészkedett, hogy nem csak hirdeti és reklámozza, de egyes esetekben be is adja az életveszélyes kamu-oltást.

– A bűnözői hálózatok hamis weboldalakon és hamis gyógymódokon keresztül megcélozzák a gyanútlanokat, a hamis gyógymódok pedig jelentős kockázatot jelenthetnek az emberek egészségére, akár az életükre is. Alapvető fontosságú, hogy a bűnüldöző szervek a lehető legfelkészültebbek legyenek a COVID-19-vakcinával kapcsolatos bűncselekmények elhárítására – figyelmeztetett Stock.