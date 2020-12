Már az első oltás értékelhető védettséget ad

Müller Cecíliától kapnak levelet a 60 év felettiek, a tájékoztató mellett regisztrációs űrlap is van. Érdemes jelentkezni a koronavírus elleni oltásra, mert hamarosan Magyarországra érkezhet az első adag. A Pfizer-BioNTech nanotechnológiás készítménye van legközelebb az engedélyezéshez.

Jó hírek érkeztek a dr. Karikó Katalin biokémikus és amerikai kollégája szabadalmára épülő, a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett vakcináról, amivel Nagy-Britanniában már oltanak és az Európai Unió is 200+100 millió adagot rendelt – ebből kap Magyarország is. Mint azt az amerikai gyógyszerhatóság, a FDA most közölte: az oltás már az első beadás után is értékelhető védettséget biztosít, dr. William C. Gruber, a Pfizer szakembere szerint 52 százalékban véd.







A teljes oltási folyamat két injekcióból áll, a másodikat három héttel később adják be. Ennek fényében a másik új adat is fontos: a védettség kialakulását a beoltottak életkora sem befolyásolta döntően, a 65 év feletti betegeknél is csökkent a Covid gyakorisága már az első oltás után 10 nappal. Jó hír, hogy az időseknél és a magas rizikójú csoportokban is hatékony az oltás, különböző allergiák esetén azonban gondok lehetnek.

– A meglepetés az mRNS-vakcinánál az volt, hogy a 65 év felettieknél 94, míg a 65 év alattiaknál 95 százalékos hatékonyságot mutatott – mondta korábban a Ripost-nak Karikó Katalin.







– Vagyis az időseket is csaknem ugyanolyan arányban védte, mint a fiatalokat, holott az ő immunrendszerük már lassabban és gyengébben reagál.

JÖHET A TÖBBI VAKCINA IS Moderna A 94,5 százalékos hatékonyságú vakcinából 160 milliót rendelt az Európai Unió, a készítmény a szakértők szerint legalább 3 hónapos védettséget nyújt. Kicsit később kérte az engedélyt Amerikában és Európában, mint a Pfitzer. AstraZeneca-Oxford Egyetem A legyengített csimpánz-influenzavíruson alapuló, 70 százalékos hatékonyságú oltóanyagból 300+100 millió adagot rendelt az EU. Szputnyik V. Már vizsgálják hazánkban a 92%-os hatékonyságú Szputnyik V.-t, mellyel 150 ezernél is több embert oltottak be külföldön. Friss hír, hogy közös kutatás indulhat, melyben kombinálnák az AstraZeneca-Oxford Egyetem oltóanyagát a Szputnyik V.-vel. Magyarország tárgyalásokat folytat egy izraeli és egy kínai beszerzésről is. Kínában három gyártóval állunk kapcsolatban, a héten megérkezik az oltóanyagok dokumentációja.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén azt mondta: nyugaton öt vakcinafejlesztési projekt fut, Magyarország 17,5 millió adag vakcinát kötött le. A Pfizer-BioNTech tart legelőrébb, az év végéig meglehet az uniós engedélye. Karikó Katalin, a BioNTech alelnöke lapunknak korábban azt mondta, januárra érkezhet Magyarországra az oltóanyaguk.

Regisztrációs kampány indult Győrfi Pállal

A koronavírus elleni védekezés arca, Győrfi Pál friss videójában elmondja, hogy akik jelentkeznek az oltásra,azok nem csak ingyenes és önkéntes védőoltást, de a vakcináról szóló friss információkat, majd később időpontot is kapnak.







Győrfi hangsúlyozza: az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg.

Oltásra regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet.