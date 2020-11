Lehet, hogy nem is teljes pusztulást jelent a világvége?

Az ember életét kisgyerekkorától kezdve végigkíséri a félelem, vagy­is az az érzés, amit egy általa észlelt, vagy elképzelt fenyegetés vált ki benne. A félelem okozója sok minden lehet, ez egyéntől függ, ám az emberiség egyvalamitől régóta retteg: ez pedig a világvége.

Bibliai értelmezés

Ahhoz, hogy tudjuk, mikor jön el a világvége, ismernünk kell a kifejezés jelentését. Egyes értelmezések szerint a világvége a teljes pusztulás, míg mások szerint a szó nem a Föld, vagy az egész emberiség megsemmisülésére utal, hanem a fennálló világrendszer befejeződésére, a jó győzelmére a rossz fölött. A Biblia ugyanis azt tanítja, hogy „a gonosztevők kivágatnak” majd, hogy a jó emberek békében élhessenek a Földön. Jézus szerint: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya”. Azt is hozzátette, hogy a vég váratlanul jön el. Bár a pontos napot és órát nem tudjuk, Jézus beszélt egy összetett jelről, vagyis olyan eseményekről, amelyek együttesen a világvégét megelőző időszakot fogják jellemezni.







A Biblia szerint a vég váratlanul jön majd el © Shutterstock

Ügyeskedő jósok

A vészterhes, természeti katasztrófákkal – árvizek, tűzvészek, földrengések –, vagy éppen világméretű járványokkal sújtott időszakokban általában felerősödik a világvége-hangulat, és mindig vannak olyanok, akik egy-egy jelből megjósolják a véget. A történelmi korszakokon végigtekintve látható, hogy az emberi félelmet és hiszékenységet sokszor kihasználták már ezek az ügyeskedő jövendőmondók, ám arra ügyeltek, hogy olyan távoli időpontra helyezzék a fenyegető háborút, járványt vagy egyéb csapást, amikor valószínűleg már nem lehet számonkérni rajtuk a jóslatot.

Számos évben jósolták már, hogy vége lesz mindennek © Shutterstock

Sokan emlékezhetnek az ezredfordulóra „meghirdetett” világvégére. Igaz, akkor két egymást követő évben is készülhettünk rá, ugyanis két táborra szakadt a jósok köre: egyesek szerint a 2000. esztendőbe lépés, tehát az 1999-ről 2000-re váltó szilveszter, mások szerint a 2000-es év vége hozta volna el a világvégét. Az előbbi hirdetői féltek attól, hogy a számítógépek és egyéb eszközök nem tudnak majd átállni, ezért a repülők lezuhannak, és további katasztrófák történnek. Voltak, akik tamáskodva azért feltették a kérdést: melyik időzónát veszi alapul a világvége? Merthogy nem mindenhol van ugyanakkor éjfél. Aztán mindenhol csendben éjfélt ütött az óra… Híres dátum volt 2012. december 21-e, amikor a maják által megjósolt világvégétől tartott az emberiség. Valójában a maják nem jósoltak semmit, csak valami miatt abbahagyták a naptárkészítést 2012-vel, és ezt vélték sokan a vég egyik jelének.







A maják naptára csak 2012-ig tartott, ez vezetett a félreértéshez © Shutterstock

Tévedő asztrológusok

A krónikákban jóval korábbi fenyegetések is fennmaradtak, például az 1524-es év tele volt velük. Február 1-je volt a legdrámaibb özönvizes világvégejóslat. 1523 júniusában brit asztrológusok megjósolták, hogy a vég Londonban fog kezdődni, óriási árvízzel. Több mint 20 ezer ember elmenekült otthonából, a Saint Bartholomew főapátja erődöt építtetett magának, amelyben két hónapra elegendő élelmet és ivóvizet halmozott fel. Amikor aztán eljött a rémséges nap, egy szem eső sem esett. Ekkor az asztrológusok számításaikat ellenőrizve bejelentették, hogy száz évet tévedtek. Aztán 1624-ben ugyanezen a napon az asztrológusokat ismét csalódás érte, mivel szárazság volt, és mindenki életben maradt. Az 1524-re vonatkozó jóslatok egyébként egész Európában rettegést váltottak ki: Németországban elkezdtek csónakokat építeni, míg az európai kikötővárosokban a lakosság a horgonyozó hajókon keresett menedéket. A kudarcok sosem szegték kedvét a világvégét jóslóknak, a Jehova Tanúi például 1874-re, 1914-re és 1975-re is prognosztizáltak egyet.

Mi várható?

Az idei esztendőre – talán az egész világot sújtó koronavírus-járvány hatására – több világvégét is meghirdettek internetes prédikátorok: június 13., 21. és szeptember 1-je is céldátum volt. Ha igaz a tétel, hogy egyszer minden véget ér, akkor valóban lesz világvége is. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a „Káosz Istenének” elnevezett aszteroida 2068-ban becsapódhat a Földbe. Ha a feltételezést nem is kötjük össze a világvégével,