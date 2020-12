Legyűrte a vérszomjas medvét, hogy megmentse a kutyáját – videó

Mintegy 150 kilós medvével szállt szembe egy kaliforniai férfi, miután az állat elragadta a kutyáját. Kaleb Benham épp Grass Valley-i otthonában tartózkodott, mikor kintről fura morgásra lett figyelmes. Ahogy kiment az udvarra, látta, hogy a közeli erdőből odamerészkedett egy medve, amely rátámadt Buddy névre hallgató pitbulljára.

Megláttam a medvét, a szájában tartotta a kutyám fejét. Csak arra tudtam gondolni, hogy meg kell őt mentenem. Nekirohantam a medvének, megragadtam a torkát és addig ütöttem a pofáját meg a szemét, míg el nem engedte Buddy-t – emlékezett vissza Benham, aki sérülés nélkül megúszta az esetet. Kedvencét azonban sürgősen állatorvoshoz kellett vinnie, ami nem volt egyszerű: mivel a medvetámadás hálaadás előtti éjszaka történt, a legtöbb klinika zárva tartott. A férfi végül szerencsére talált egy olyan állatkórházat, ahol tudták fogadni Buddy-t, és több mint három órás életmentő műtétet hajtottak végre rajta.