Kovács Kati az elsők között kérte a koronavírus elleni vakcinát

A jövő év első hónapjaiban már nagy tömegek kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást, és ahogy Müller Cecília közölte, az oltás nem a regisztráció sorrendjében történik majd, hanem oltási terv szerint, azaz első körben az egészségügyi dolgozók, krónikus betegek és idősek kaphatják majd meg.

Kovács Kati fellélegzett, amikor megtudta: hétfő estétől már regisztrálhat a koronavírus elleni védőoltásra és amikor megnyílt a lehetőség, azonnal felment az oldalra és jelezte a védőoltás iránti igényét, írja a Ripost.







Bár az orvosom azt mondta, hogy egy másik oltás miatt januárig nem kaphatom meg a vakcinát, roppant fontosnak tartottam, hogy az elsők között regisztráljak. Nagyon hiszek a vakcinában, és hiszem, hogy jövő nyárra elfelejthetjük ezt az egész járványt

– mondta a Ripostnak a 76 éves énekesnő, aki szerencsére kitűnő egészségnek örvend és csak azt sajnálja, hogy nem találkozhat személyesen a közönségével és az időjárás miatt most ritkán indulhat hosszú sétákra.

Németh Kristóf szintén regisztrált, és szívesen lenne az elsők között, akiket beoltanak.

Terjed most egy mém, a szövege valahogy így szól: „Egész életedben párizsit ettél, most pedig félsz egy oltástól, mert nem tudod mi van benne!?” Én vegetáriánus vagyok, de a mondanivalójával tudok azonosulni: tényleg, miért is félünk?

– mondta a színész a lapnak.