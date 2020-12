Koronavírus: újranyitnak az iskolák a téli szünet után – videó

Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Maruzsa Zoltá,n az Emmi köznevelésért felelős államtitkára elmondta, hogy a tervek szerint január 11-én újranyitnak a középiskolák, ahol ismét jelenléti oktatás lesz.

Januárban újranyitnak az iskolák

Közölte, hogy január 4. után, a téli szünetről visszatérve az általános iskolákban jelenléti oktatással folytatódik a tanév. Ám a középiskolákban egy hét digitális oktatás után, január 11-től újra készülnek jelenléti oktatásra, legalábbis a mostani információk alapján. Továbbra is érvényben marad a hőmérőzés. Hozzátette: január 2-3-án lesz lehetőségük a pedagógusoknak ingyenes és önkéntes gyorstesztelésre a mentőszolgálat kijelölt tesztelési pontjain.

Ennek kapcsán elmondta: bíznak benne, hogy a szünet után élnek majd a tanárok a tesztelés lehetőségével. Előregisztráció lesz a tesztelésre, amelynek részleteiről az Oktatási Hivatal tematikus oldalán adnak tájékoztatást.

Maruzsa Zoltán azt is elmondta, hogy jövőre is folytatódik a pedagógusok célzott tesztelése, de másképpen szervezik, mint eddig. Emellett továbbra is biztosítják az intézményeknek a szükséges fertőtlenítést.

Fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget a kormány

A járvány elleni egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány újabb fél évre meghosszabbította a járványügyi készültséget – mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője, Gál Kristóf.

Közölte: szerdától a tömegközlekedési eszköz vezetője nem köteles maszkot viselni a jármű zárt kialakítású vezetőfülkéjében. Az utasoknak azonban a tömegközlekedési eszközön a maszk viselése kötelező – tette hozzá.

Az ORFK szóvivőjének tájékoztatása szerint a kormány döntései kedd este megjelentek a Magyar Közlönyben.

Gál Kristóf ismertette: kedden a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt a rendőrök országszerte 183 emberrel szemben intézkedtek. A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta összesen 13 659 rendőri fellépés volt ilyen ügyben. Egy presszót 7 napra bezártak Marcaliban, mert szeszesitalt fogyasztott egy vendég.

December végén indulhat az oltás

December végén érkezhet oltóanyag Magyarországra – folytatta Galgóczi Ágnes a tájékoztatót. A napi esetszámok ismertetése után elmondta, hogy december 21-én dönthet az Európai Gyógyszerhatóság a Pfizer vakcinájáról, így már az év végén érkezhet ebből egy kisebb mennyiség. Ezzel a védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozók oltását kezdik el.

Kiemelte: a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben, továbbra is érvényben van a látogatási és kijárási tilalom a szociális intézményekben, idősotthonokban.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője elmondta: az ünnepek közeledtével, az idősek lelki egészségének megőrzése érdekében megteremtik a a lehetőségét, hogy az idősek és hozzátartozóik kapcsolatot tarthassanak egymással ebben az időszakban.

Erről határozat születik majd, amelyet a szociális intézmények a napokban megkapnak – közölte.