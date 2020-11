Katasztrófa előtt: már csak két szabad ágy van egy francia kórházban

Összeomlás előtt a francia egészségügy.

Miközben Franciaországban mind a koronavírus-megbetegedésben, mind a kórházba kerülések számában csökkenő a tendencia, az ország Belgiummal határos északi régiójában továbbra sem javult a helyzet. A valenciennes-i kórházban katasztrofális állapotok uralkodnak . Nincs hely a koronavírusos betegek számára, nincs elegendő orvos, ápolószemélyzet, és a kórház eszközben is hiányt szenved.

Most a FranceBlue regionális rádió számolt be arról, hogy több mint egy héttel a Le Figaro riportját követően a kórházban továbbra is válságos állapotok uralkodnak. Ugyan csökkent az esetszám, de az újjáélesztési osztályon változatlanul összeomlás előtti a helyzet.

Az osztály összes ágyából csütörtökre virradóan már csak két szabad férőhely volt,

pedig a koronavírus-járvány második hulláma miatt megduplázták az ágyszámot. Ennek oka (feltehetőleg) az lehet, hogy a koronavírus-panaszokkal kórházba kerülők, ha állapotuk súlyosbodik, átlag 15-20 napos kórházi kezelést követően kerülnek az újjáélesztési osztályra, mintegy hullámszerűen.

Az osztályvezető főorvos, Dr. Lambiotte szerint ez a helyzet még 4-6 hétig is eltarthat. Tovább folytatódik a betegek más kórházakba történő átirányítása is, Németország mellett most már Amiens és Párizs kórházai is szóba jöhetnek.

Elodie Delcroix ápolónő szerint a helyzet változatlanul aggasztó, „kezd már fárasztó lenni, ugyan mennek el betegek a kórházból, de ugyanannyi érkezik is, az az érzésünk, hogy ez soha nem ér véget”, nyilatkozta a FranceBleu-nek.