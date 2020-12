Karácsony egyedül: Jó tanácsok azoknak, akik a rokonok nélkül töltik idén az ünnepeket

A szakértők most azt mondják, még negatív tesztek birtokában is rizikós az idős rokonokkal ünnepelni, ezért sok családban született meg az a döntés, hogy idén nem láétogatják meg a nagyszülőket, ez viszont komoly lelki próbatétel.

A szakértők most azt mondják, még negatív tesztek birtokában is rizikós az idős rokonokkal ünnepelni, ezért sok családban született meg az a döntés, hogy idén nem láétogatják meg a nagyszülőket, ez viszont komoly lelki próbatétel.

A koronavírus az egész évet, a vásárlási szokásokat, a közösséghez és az ünnepekhez való viszonyunkat is megváltoztatta. Ma már elképzelhetetlen az, ami tavaly még oly’ természetes volt, hogy összeüljenek a közelebbi és távolabbi rokonok, egyenek, társasozzanak és beszélgessenek egy jót, sőt, egyesek szerint most még a negatív teszt sem jelent biztonságot.

Tudjuk nagyon jól, hogy a nagymamák és nagypapák számára a sütés-főzés nem egyszerű közétkeztetés, hanem a szeretet kinyilvánításának egy formája, amitől ez a karácsony sokakat megfoszt majd.







Sok nagyszülő lesz kénytelen most egyedül tölteni a karácsonyt, de nekik is muszáj megteremteni otthon az ünnepi hangulatot © Shutterstock

Makai Gábor pszichológust kérdeztük arról, hogy mit tegyenek azok, akik egyedül, vagy kettesben, a házastársukkal, rokonok nélkül lesznek idén kénytelenek ünnepelni.

– Egészen egyszerűen muszáj nekik is megteremteni maguknak a karácsonyi légkört, így kevésbé kerül előtérbe annak elvesztése. Állítsanak ugyanúgy fát, mintha érkeznének az unokák, tegyenek be karácsonyi zenét, azokat a rituálékat és szokásokat, amiket akkor is megcsinálnának, ha ott lenne a család Az, hogy ha megpróbálunk úgy csinálni, mintha ez a karácsony nem is lenne, nem a jó út! Sokkal jobban fáj, ha valaki ül a sötét szobában és sír. A sötét és a csend ugyanis bizonyítottan generálja a múltbéli, fel nem dolgozott emlékeket.

Itt pedig elolvashatja, hogy hogyan magyarázza el a nagyinak, hogy idén nem lehetnek együtt.

Alternatív megoldás

Ahhoz, hogy a nagyszülők mégse maradjanak teljesen egyedül az ünnepekre, az is megoldás lehet, ha tartva a távolságot és a biztonsági előírásokat legalább a kertben találkozunk velük.

– És bizony az is egy nagyon járható út, hogy ha nem is mennek be az unokák, gyerekek a nagyi lakásába, az ételért, amit szeretettel készített, bizony odamennek. A legtöbb nagyszülőt élteti, életenergiával tölti fel, ha készülhet a karácsonyra, süthet-főzhet, ez viszi előre őket. Ne fosszuk meg őket ettől az élménytől!