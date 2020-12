Jótékony luxusfeleség: beteg gyerekeken segít Molnár Nini

A Molnár-család már régóta támogatja a Bátor Tábor Alapítványt és ebben az évben különösen fontosnak tartották, hogy segítséget nyújtsanak. A december 6-án, mikuláskor induló aukción Nini egyik szívtáskáját árverezik el és a befolyt összeg 100%-át az alapítványnak adják.







Nini aukciós táskája © viasat

Ez az árverés több okból is nagyon fontos számomra. A Bátor Tábort a családom évek óta támogatja, és én is többször elmentem önkénteskedni a nyári táboraikba. A Bátor Tábort a családom évek óta támogatja, én többször is elmentem önkénteskedni a nyári táboraikba. A táska, aminek a megvételével támogatni lehet a szervezetet szintén különleges, és nem csak azért mert nem létezik belőle több. A táskán lévő minta egy régi kalocsai terítő, amit én kutattam fel, ahol megkopott már az agyag azt mi egészítettük gyöngyökkel, amik kézzel vannak felvarrva. Amikor elkészültünk vele tudtam, hogy nem szeretném csak úgy betenni az üzlet kirakatba, ezért kitaláltam, hogy árverésre bocsátom. Az pedig nem volt kérdés, hogy kiknek ajánlom fel a befolyt összeget – mondta Nini a Borsnak.

Nini számára nem újdonság a jótékonykodás, gyerekkora óta az élete szerves részét képezi. Ezután a nehéz év után a tervezőnek még fontosabb volt, hogy segítsen a gyerekeknek, ezért is esett a választása erre az egyedi táskára.