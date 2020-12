Itt az igazság: Őszintén beszélt a magyar orvos a koronavírus-vakcinák mellékhatásáról - Videó

Most már biztos, december utolsó napjaiban érkezik az első adag oltóanyag Magyarországra. A vakcinainfo.gov.hu oldalon el is indult a regisztráció, amelyet számítógépről vagy akár mobiltelefonról is meg lehet tenni. A védőoltás ingyenes és önkéntes, már az első napon rengetegen bejelentkeztek. De vannak sokan olyanok, akik azért nem merik kérni a vakcinát, mert nem tudni semmit arról, milyen kellemetlen mellékhatásai lehetnek. Dr. Rékassy Balázs az ATV Heti Napló című műsorában elmondta: hőemelkedés, fejfájás és bőrpirosság kísérheti az oltást - ám mindez teljesen normális.

Ha ezek a tünetek vannak, az azt jelenti, hogy a szervezet reagál az oltásra és van immunválasz, vagyis hatásos az oltás

– jelentette ki az igazságügyi közgazdász. Az ismert szakember még azt is hozzátette, a Pfizer oltását (aminek magyar nő az egyik fejlesztője) 44 ezer emberen tesztelték, 20-30%-nál jelentkezett kisebb mellékhatás, de ezek másnapra elmúltak.