Európai, orosz és kínai vakcina érkezik Magyarországra

Az első adag vakcina szállítmány már decemberben hazánkba érkezhet, ekkor még csak tesztelésre és engedélyeztetésre. Magyarország európai, orosz és kínai gyártótól is igyekszik beszerezni az oltóanyagot, a fő szempont, hogy melyik lesz kész gyorsabban.

A világon jelenleg 180 védőoltás-fejlesztési projekt zajlik, ebből 6-8 az utolsó klinikai kísérleti fázisban tart. Itthon a vakcina beadása önkéntes és ingyenes lesz. Akiket kiemelten védeni kell, például az egészségügyi dolgozók, ők első körben fogják megkapni. Aztán jönnek a krónikus, idős betegek, valamint az infrastruktúra üzemeltetői – írja a Ripost.







Ha lesz vakcina, Magyarország 6,5 millió oltóanyaghoz jut, amely 13 milliárd forintos kötelezettségvállalást jelent a kormánynak.

Két oltás kell az oroszból

A Szputnyik V orosz vakcinából decemberben kisebb mennyiségű oltóanyag érkezik hozzánk, így a magyar szakemberek már idén elkezdhetik annak klinikai tesztelését és az engedélyeztetést, Ezután január közepén megkezdődik a nagy mennyiségű oltóanyag-szállítás Oroszországból . Oroszországban a tömeges tesztelésében részt vevő 40 ezer önkéntes (többek közt az orosz elnök, Putyin lányait is beoltották) közül 20 ezernek már beadták az első összetevőt, közülük 10 ezernek pedig a másodikat is. Mindenki jól van, aki megkapta a vakcinát, mellékhatások nem jelentkeztek.







Célegyenesben a kínai vakcina is

Kínában is már a harmadik fázisnál tart a Sinovac gyógyszergyár CoronaVac nevű vakcinájának a tesztelése. Az egyik külföldi hírportálnak nyilatkozott Yilu Wung, akit elsők között választottak be a tesztelésre, ő egyenes Nagy-Britanniából repült haza, hogy beoltassa magát. A 20 éves nő már mind a két oltást megkapta, azt mondja, semmilyen mellékhatást nem tapasztalt. Az országban most 13 vakcina áll fejlesztés alatt , ebből a Sinovac és Sinopharm gyógyszergyár négy vakcináját tesztelik már a harmadik fázisban. Indonézia bejelentette, hogy a Yilu Wung által is megkapott vakcinából december közepétől 9 millió egységet vásárolnak, hogy megtisztítsák Balit a koronavírustól.







Az Európai Unió óriáscégekkel tárgyal

Az AstraZeneca, a Sanofi, a Johnson & Johnson és a BioNTech/Pfizer gyártókkal is tárgyal az unió. A brit-svéd AstraZeneca az Oxfordi Egyetemmel lépett szövetségre. A két injekcióból álló AZD1222 vakcinát 28 nap különbséggel kell beadni. A szert 30 ezer emberen tesztelték.







A francia Sanofi és a brit GSK vakcinája szintén két oltással juttatható a szervezetbe. Az amerikai Johnson & Johnson tulajdonában álló belga Janssen Pharmaceutica és a bostoni Beth Israel Deaconess Medical Center Ad26.COV2.S nevű oltóanyagát már 60 ezer önkéntesen tesztelték. Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szakosodott mainzi BioNTech és a New York-i központú Pfizer Lightspeed (Fénysebesség) nevű fejlesztési programja pedig a világjárvány első heteiben kezdődött.

Az oltást gyorsteszt fogja megelőzni Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szombaton azt mondta, nem szerencsés tömeges koronavírus-antigén teszteket végezni. – A tömeges szűrés rendkívül hasznos dolog, de önmagában nem oldja meg a helyzetet – közölte, hozzátéve, a szűrés akkor hasznos, ha a pozitív embereket el lehet különíteni a többiektől, fel lehet kutatni a kapcsolataikat és meg lehet állítani a fertőzési láncot. A vakcinát nem érdemes koronavírusos embernek beadni, így az oltást is gyorsteszt fogja majd megelőzni.