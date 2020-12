Itt a válasz: Ezen múlik, hogy a gyerekeket is be kell-e oltani koronavírus ellen

Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján válaszolták meg a kérdést.

Az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, hogy megnyílt a tornanádaskai határátkelő a szlovák-magyar határon . A schengeni határokon egyébként több tucat helyen biztosítják az átkelést. Mint mondta, a kereskedelmi üzletekben 17-en nem viselték megfelelően a maszkot. Kedden egy vendéglátóhelyet zártak be Kisszálláson.

Galgóczy Ágnes , a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa arra kért mindenkit, bízzanak a szakemberek véleményében, és csak hivatalos forrásból tájékozódjanak a védőoltással kapcsolatban. A védelmi szabályokat továbbra is be kell tartani.

Galgóczy Ágnes arról is beszélt, hogy a járványhelyzet stresszt, szorongást válthat ki, és ez a következő időszakban erősödhet is.

Galgóczy szólt arról is, hogy Magyarországon továbbra is széles bizalom övezi a védőoltásokat, és ezt a bizalmat meg kell őrizni. Elindult a vakcinainfo.gov.hu oldal, egyelőre az igényeket mérik fel – tette hozzá.

Újságírói kérdésre Galgóczy arról is beszélt, hogy a gyermekeket is be kell-e oltatni majd a vakcinával.

Ezt majd az adott vakcina dönti el. Amelyik vakcina gyermekkorban is ajánlott, azt érdemes lesz beadatni

– mondta.