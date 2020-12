Idén elmaradnak a szilveszteri bulik: 2020 a lemondás és az összefogás éve – videó

Elmaradnak a szilveszteri rendezvények a kormányrendelet értelmében. A lapunk által megkérdezett hírességek és járókelők is egyetértenek a döntéssel, mondván, bármennyire is hiányzik majd nekik a szórakozás, a koronavírus legyőzése fontosabb szempont.

Elmaradnak a szilveszteri rendezvények a kormányrendelet értelmében. A lapunk által megkérdezett hírességek és járókelők is egyetértenek a döntéssel, mondván, bármennyire is hiányzik majd nekik a szórakozás, a koronavírus legyőzése fontosabb szempont.

Szűk körben is lehet örömteli az évbúcsúztató

Győrfi Pál reméli, hogy az összefogásnak köszönhetően a jövő év nem a maszkokról fog szólni.

– Bízom benne, hogy a jó kormányzati döntéseknek és az emberek fegyelmezettségének köszönhetően ezekben a napokban már elérjük a járvány második hullámának platóját. Ez azonban csak annyit jelent, hogy a vírus terjedése lelassul, de sajnos ezután is el lehet kapni a fertőzést, a járványt igazából valószínűleg csak a védőoltásokkal győzhetjük le.

2020 a lemondás és az összefogás éve, ebben sajnos a végén sem lesz változás. A „klasszikus” szilveszteri bulik most új lendületet adnának a koronavírus terjedésének, amit semmiképpen sem szabad megkockáztatni.

Régebben valóban nagyon szerettem az évbúcsúztató partik hangulatát, de most már saját tapasztalatból mondhatom, hogy szűk körben is lehet vidám és igazán örömteli a szilveszter. Továbbra is vigyázzunk egymásra, hogy 2021 már ne a maszkokról és a betegségről szóljon! – magyarázta a mentők szóvivője.







Nem jelent érvágást a szigor

Virágot nem különösebben érinti az intézkedés. A 22 éves bájos lány éppen kedvencét, Sont sétáltatta, amikor a Deák téri templom közelében megszólítottuk. Pizzája majszolása közben indokoltan vette le a maszkját egy rövid időre a közterületen.

– A családommal egy lovastanyán élek, és szinte mindig együtt töltjük az ünnepeket. Igaz, hogy 10-nél többen, 15-en vagyunk, de egy háztartásban élünk. A nagyobb horderejű gigapartik sosem vonzottak különösebben, ezért nem jelent érvágást, hogy idén, ha akarnék sem mehetnék szilveszterkor rendezvényre.

Végre nem lesz annyi durrogtatás

Grete kifejezetten örül, hogy idén remélhetőleg senki sem fogja durrogtatással ijesztgetni a kiskutyáját. Az állatvédő szerint jó lenne példát venni az olaszoktól, akiknél már régen elterjedt a hang nélküli tűzijáték.

– Nem vagyok nagy bulizós, majd szűk körben ünneplek. Örülök, ha kevesebb lesz a durrogtatás.

Vissza kell szorítani a járványt

Kristóf éppen a gördeszkapályát takarította a Deák téren.

– A vendéglátóiparban dolgozom, ezért számomra a helyzet katasztrofális. Fiatal is vagyok, ezért szeretek szórakozni, ugyanakkor nem lehet kérdés, hogy a járványt vissza kell szorítani.

Várjuk a boldogabb időket

Straub Dezső üdvözlendőnek tartja a kormány döntését.

– Féltem attól, hogy a közönségünk, a választók nyomására felszabadítják a szilvesztert, ami beláthatatlan következményekkel járhatott volna. Mindenkinek hiányzik a szabadság, de ha már eddig kibírtuk, nem szabad most felfüggesztenünk a küzdelmet, hogy végre a halálozások és a megbetegedések száma is csökkent. Reménykedjünk! – mondta a színházigazgató.

– Többen is túl vagyunk a fertőzésen, ugyanakkor a Vidám Színpadon tragédiák is történtek. Böröndi Tomi halála mindanynyiunkat megviselt, ezért azt hiszem, jogosan félünk. Várjuk a boldogabb időket, reméljük, hogy a tavasz máshogy alakul.







Nem lenne értelme a sokadalomnak

Csonka Bandi szerint teljesen evidens a kormány lépése.

Semmi értelme nem lenne a szállodákban vagy a nagy rendezvénycsarnokokban összecsődíteni a sokadalmat. Tánc és alkoholfogyasztás közben egyébként sem lehet betartatni a biztonsági távolságot.

Én magam egyébként jobban szeretek ilyenkor dolgozni, ezért a buli része egyáltalán nem fog hiányozni a szilveszternek. Egyelőre nem tudom, hogy mit kezdek majd magammal.







Jövőre is lesz szilveszter

Karda Bea az utóbbi 15–20 évben talán két szilveszteri bulit hagyott ki. Számára ez a nap jellemzően a munkáról szól.

Éppen azon gondolkodtam, mennyire furcsa lesz idén az év utolsó napja. Nem lesznek tömegek az utcán, nem fújják a fiatalok és idősek a papírtrombitát, és nem visszhangzanak majd a házfalak a vidám nevetéstől.

Néhány évvel ezelőtt elképzelni sem tudtuk volna, hogy ez előfordulhat, de be kell látnunk, hogy most valóban semmi sem lehet fontosabb a járvány megállításánál – mondta a Borsnak az énekesnő.







Bea idén a karácsonyt is szűk körben tölti, és ugyanezt tervezi szilveszterre is.