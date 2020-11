Hétfőn vall a drogos János, hogyan ölte meg ártatlan kishúgát

A drogért remegő János hidegvérrel meggyilkolta húgát Veronikát, akinek csak annyi bűne volt, hogy megpróbálta kirángatni testvérét a kábítószer ingoványából.

A fiatal lány értelmetlen kínhalála egész Biatorbágyot megrázta, hiszen a kedves lányt mindenki ismerte és szerette a településen. Testvéréről Sz. Jánosról a közeli ismerősök már tudták egy ideje, hogy drogproblémákkal küzd, de álmukban sem gondolták, hogy a családban ilyen rettenetes tragédia történhet.







Sz. János az utóbbi időben elmerült a kábítószer mocsarában

Jani és Vera otthon tartózkodtak azon a végzetes napon. Janin úrrá lettek a kábítószer hiányától jelentkező elvonási tünetek, ezért vitába keveredett Veronikával, aki épp dolgozni indult volna. A férfi, mint mindig pénzt kért húgától, ám a lány nem tett eleget a kérésnek.

Jani ekkor dühbe gurult és dulakodni kezdett húgával: átkarolta húga nyakát és addig szorította, míg az el nem vesztette eszméletét.

A férfi testvére testét a fürdőszobába vonszolta, majd mikor látta, hogy még él, egy késsel nyakon szúrta, ezzel kioltva az életét.







Veronika segíteni akart bátyján, aki cserébe megölte

Mivel Jani tudta, hogy gyanús lesz, ha húga nem ad magáról életjelet, Veronika telefonjáról a munkahelyét és anyjukat is értesítette, hogy ma nem tud bemenni dolgozni. Miután elküldte az üzenetet, édesanyja hívta Veronikát, és mikor rájött, hogy nem tud vele beszélni, azonnal aggódni kezdett, így odaküldte egy ismerősét. Jani sem a férfit, sem a később megérkező asszonyt nem engedte be, így csak feszítővas segítségével tudtak bejutni a házba, ahol az asszony megtalálta lánya vérbefagyott holttestét . Amikor az anya velőtrázóan sikoltozni kezdett, Jani őt is bántalmazni kezdte, fejét talpával a földhöz szorította . Mikor az ismerős megpróbált az asszony segítségére sietni, és Jani meglátta nála a feszítővasat, kimenekült a házból.







A férfi a házban végzett a testvérével, majd elfutott