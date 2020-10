Halottak napja - A temetőben is húzzon magára maszkot!

Az idei mindenszentek más, mint a többi: az óvatosságról és a maszkhasználatról szól. Még a virágosnál is ajánlott a távolságtartás.

A halottak napja miatt komoly tömegekre lehet számítani hétvégén a temetőkben és a nagyáruházakban. Mivel Magyarország a világ többi országához hasonlóan a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában jár, érdemes betartani a szakemberek által ajánlott óvintézkedéseket.

Kerülje a kézfogást

Müller Cecília az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin több alkalommal kitért már a temetőlátogatás járványügyi kockázataira. Az el­hunytak összehozzák a családokat, azok a rokonok is találkoznak a temetőkben, akik már régóta nem látták egymást. Müller Cecília azt tanácsolja, kölcsönösen vigyázzunk egymásra: akinek bármilyen felső légúti megbetegedésre utaló tünete van, az egyáltalán ne menjen el otthonról, még a temetőbe sem . Fontos, hogy a tünetekkel nem rendelkezők is viseljenek maszkot , a nem egy háztartásban élők pedig lehetőség szerint ne egy autóval látogassanak ki a temetőbe.







Ajánlott akkor menni a temetőbe, amikor nincs tumultus © Shutterstock

Galgóczy Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az Operatív Törzs pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: ajánlott a maszk a temetőben.

– Kerüljük a zsúfolt helyeket, menjünk olyan időszakban a temetőbe, amikor kevesebb ember van. A temetői díszek, virágok megvásárlásánál is kerüljük a csoportosulást, de az érintést és a puszit is – mondta el.

Halottak napján a hatóságok megerősítik a rendőri jelenlétet a temetők környékén.

Brutális szigor hétfőtől

November másodikától, azaz hétfőtől még szélesebb körben lesz kötelező a maszkviselés a járvány megfékezése érdekében. A szórakozó- és vendéglátóhelyeken és a sportrendezvények vendéglátó részein is a dolgozók mellett a vendégeknek is kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni úgy, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, amit csak az étkezés, italfogyasztás idejére lehet levenni . A szabályok megszegése esetén az adott egységet be is zárhatják a hatóságok. Kötelező a maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön, a kereskedelmi üzletekben, a mozikban, a színházakban, a könyvtárakban és az egészségügyi és szociális intézményekben, a gyűléseken, a sporteseményeken, illetve az ügyfélszolgálati irodákban.