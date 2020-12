Haláláig dolgozott az emlékiratain Pécsi Ildikó – ezen múlik, valaha olvashatjuk-e

Pécsi Ildikó tíz éven keresztül jegyezte le élete és pályája nagy fordulatait, de a boldogságát és a sérelmeit is. Emlékiratán a haláláig dolgozott – tudta meg a Blikk.

A művésznő azt tervezte, hogy egy könyvben adja ki az általa lejegyzetteket, hogy bemutassa az életét az utókornak, ám erre már nem kerülhetett sor. Halála előtt a fogadott fiára, L. Péterfi Csabára bízta ezeket a vallomásokat, de a vér szerinti fián, Szűcs Csabán múlik, valaha napvilágot látnak-e vallomásai.









– A félig kész kéziratait nekem adta át Ildikó. Ezenkívül még hangfelvételen rögzítettem azokat a történeteket, amelyeket nem maradt ideje papírra vetni. Attól függetlenül, hogy Ildikó rám bízta, a fia, Csaba döntése lesz, befejezzük-e vagy sem, de ő most – érthetően – a gyásszal van elfoglalva, nagyon megrendült, nem akar még ezzel foglalkozni. Ildikó szóban elmondta, hogy szeretné kiadni, de a halálával megváltozott a helyzet, hiszen a szellemi tulajdonával is a majdani örököse rendelkezik – mondta a Blikknek a művésznő fogadott fia, aki annyira közel állt Ildikóhoz, hogy a színésznő minden titkát megosztotta vele. Olyanokat is, amelyeket a fiának sem mond el egy édesanya.