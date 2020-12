Gyurcsány bizalmasa megfenyegetette a Pesti TV stábját

A Karácsony Gergely vezette főváros egy olyan cégtől akart buszokat bérelni, amely egyáltalán nem rendelkezik járművekkel, a pályázat kiírásakor még nem is létezett, illetve offshore hátterű, a tulajdonosok mögött pedig a szocialista oligarcha Leisztinger Tamás tűnik fel. Nem csoda, hogy az oknyomozás során az egyik érintett cégnél sem találtunk – nemhogy buszokat – de még embereket sem. Leisztinger egyébként korábban Karácsony helyettesének, az MSZP-s Tüttő Katának volt az élettársa, tehát a biznisz kiindulópontja akár ez is lehetett. A több száz milliós mutyiról, az új buszok nélkül maradt budapestiekről A riporter megkérdezte volna Karácsony Gergelyt és Tüttő Katát is, azonban a kampány idején átláthatóságot hirdető városvezetők menekültek az interjú elől.

A Budapesti Közlekedési Zrt. még áprilisban írt ki közbeszerzési eljárást használt dízel üzemű, alacsonypadlós, csuklós buszok bérlésére. A dokumentum szerint a BKV hat darab, legfeljebb 12 éves, légkondicionált EURO négyes környezetvédelmi besorolásnál nem rosszabb osztályú autóbuszt bérelne 12 hónapra. A nyertes a CR-Facalities Zrt.., ennek a székhelyén és a Leisztinger emberei által fémjelzett kapcsolt vállalkozásoknál sem leltünk munkát végző emberekre, buszokra. A vállalatot hét nappal azelőtt jegyezte be a cégbíróság, hogy lejárt volna a BKV tenderének határideje. A megbízás keretösszege összesen 342 millió forint.

A riport készítése közben a főpolgármester írt egy Facebook posztot, amelyben arról értekezett, hogy a BKV nem köti meg a szerződést az offshore céggel. A kijelentéssel az a legfőbb probléma, hogy azt már megkötötték több mint egy hónapja. A Riporter birtokába jutott dokumentum szerint október 30-án megszületett az egyezség. Tehát Karácsony Gergely ismét nem mondott igazat.