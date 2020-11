Gyomorforgató: összebarátkozott a falubeli gyerekekkel, majd megerőszakolt egy 7 és egy 9 éves kislányt a hajdúsági férfi

Egy 9 és egy 7 éves gyereket erőszakolt meg egy Hajdú-Bihar megyei férfi. A lányok olyannyira összeroppantak az átélt trauma miatt, hogy még a szüleiktől is elvették őket.

A 25 éves férfi és a 9 és 7 éves testvérpár 2016-ban ismerkedett meg, egy utcában laktak, így a fiatal felnőtt könnyen a lányok bizalmába tudott férkőzni. Azonban a férfinek eszében sem volt barátkozni, gyomorforgató hátsó szándék vezérelte: mikor ugyanis a gyerekek már megbíztak benne, a férfi molesztálta és megerőszakolta a kislányokat, és szeptembertől egészen október közepéig abba sem hagyta a bántalmazásukat.

A lányok teljesen megváltoztak , családjuk rájuk sem ismert, a gyerekek azonban nem voltak hajlandóak beszélni az átéltekről, ezért a kormányhivatal először gyermekvédelmi gyámot rendelt ki, majd nevelőszülőknél helyezték el őket. Ekkor derült fény a borzalmas titokra is, a férfit pedig azonnal őrizetbe vették, aki ekkor még be is vallotta tettét, de beismerését később visszavonta.

A bírósági tárgyalások során a szakértők alátámasztották, hogy a gyerekek igazat mondtak, a férfit pedig első fokon két rendbeli, 12. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével és végeztetésével elkövetett szexuális erőszak miatt mondta ki bűnösnek a bíróság, amiért 8 év 6 hónap fegyházbüntetést kapott.

Az ítélet még nem jogerős, mert az ügyész súlyosbításért, a férfi enyhítésért fellebbezett.