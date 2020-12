Gelencsér Timi és táncpartnere: Vannak titkaink, nem minden publikus - videó

Közös élményeikről mesélt a Dancing with the Stars győztes párja.

A műsorban átélt közös élményeikről mesélt Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan, a Dancing with the Stars győztes párja. Előbbi Instagram-oldalán indított élő videóban elmondták, kifogyhatatlanok a történetekből, bár nem minden publikus.

Előbb inkább mesélünk, és majd utána olvasunk kommenteket, ha már kifogytunk a mesélni valóból, bár szerintem abból nem nagyon tudunk kifogyni, mármint csak azért fogunk tudni kifogyni, mert nem minden publikus – mondta mosolyogva Gelencsér Tímea.

Vannak titkaink amúgy… – tette hozzá viccesen Hegyes Bertalan.

A pár ezután Timi műsor során elszenvedett kisebb sérüléseiről, a táncaikról, az adások előtti pillanatokról és a zsűriről is beszélt. Majd szóba került, hogy jövőre is lesz Dancing with the Stars.

„Ő és én se tudom elképzelni, hogy Berci mellett más fog táncolni. De én fogom castingolni Berci párját, nem táncolhat vele akárki, majd akire én rábólintok” – mondta Timi.

„Nyilván valaki olyan lesz, akire nem tud féltékeny lenni majd” – fűzte hozzá mosolyogva Berci.