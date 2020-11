Fokhagymapaszta- és wasabinyalogatással próbálja megmutatni a koronavírusos fiú, milyen a teljes érzékvesztés - Videó

Bár a koronavírussal fertőzött emberek 80 százaléka számol be ízlelés- és szaglásvesztésről , a New Jersey-i Russel Donnelly barátai mégsem hittek haverjuknak, aki, miután elkapta a vírust, elmesélte, hogy konkértan semminek nem érzi sem az ízét, sem pedig az illatát. Russel ezért úgy döntött, hogy a szkeptikus barátoknak TikTok videókon keresztül, rövid kis filmekben próbálja elmagyarázni, milyen is a teljes érzésvesztés.

Mint tudjátok, jelenleg covid-pozitív vagyok, és semmilyen ízt nem érzek. Mindenki azt mondja, hogy próbáljak ki valamilyen undorító kaját, de mivel semmilyen undorító kaja nincs a háztartásomban, ezért arra gondoltam, hogy eszek valami igazán erőteljeset

egy lilahagymába harapna.

- magyarázta első videójában, közvetlenül azelőtt, mielőtt

TikTok null

- Semmi - közölte nyugodt arccal csócsálva a hagymát. Arca akkor is rezzenéstelen marad, mikor egy egész pohár frissen facsart, maróan savas citromlevet hajt fel, mit több, még gargalizál is vele. A videót végül egy kanál fokhagymapaszta elnyalogatásával zárja , mint mondta, végig a "nagy semmit" érezte.

TikTok null

- Őrült egy virus ez - összegezte a tapasztalatait. A felvételek azóta vírusként terjednek a neten, már több, mint 17 millióan látták, ezért Russel nem hagyott fel a kísérletezéssel, és azóta is folyamatosan készíti a videókat.

Itt például mustáros tejet iszik:

TikTok null

Itt pedig lilahagymára és kétféle ecetre még elrágcsál egy fél citromot is.