Felmentést kérnek Szilveszterre a kijárási korlátozás alól az állatvédők

Idén betiltják a tűzijátékok árusítását, közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az állatvédők azonban attól tartanak, hogy magánkertekben, erkélyeken így is megy majd a durrogtatás, ezért azt kérik, mentesítsék őket szilveszter éjszaka a kijárási korlátozás alól – tudta meg a Ripost.

Idén betiltják a tűzijátékok árusítását, közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az állatvédők azonban attól tartanak, hogy magánkertekben, erkélyeken így is megy majd a durrogtatás, ezért azt kérik, mentesítsék őket szilveszter éjszaka a kijárási korlátozás alól – tudta meg a Ripost.

A tűzijátékokat veszélyesség szerint négy kategóriába sorolják, az első és második – kevésbé veszélyes – egész évben kapható és használható, de a harmadik kategóriájú, nagyobbakat csak karácsony után, szilveszterig árusítják és szilveszter éjszaka engedélyezik. Idén azonban ez nem így lesz, közölte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón újságírói kérdésre.

Betiltják a petárdaárusítást

Bár ezzel kapcsolatban jogszabály még nem jelent meg, valószínű, hogy a 3-as kategóriájú tűzijátékokat betiltják, de az 1-2. kategóriába tartozókra a tiltás nem vonatkozik majd. Így gondolják azok az árusok is, akiket a Ripost megkérdezett. Ezek jóval kisebbek, általában 16-20 lövésesek – a harmadik kategóriájú százlövéses is lehet -, és csak magánterületen használhatóak. Ez azt is jelenti, hogy a kijárási korlátozás nem érinti, kertekben, erkélyeken durrogtatnak majd vele.

Amit betiltanak, azt visszaeszik

Tóth Ferenc pirotechnikai szakember, a NUVU Kft. ügyvezetője szintén a jogszabály megjelenésére vár, de azt megerősítette lapunknak, hogy a kettes kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök ugyanolyan hangosak, csak kevésbé magasra mennek és kevésbé sokáig tartanak.







© Ripost

150 ezer is lehet a büntetés Akinél engedély nélkül alkalmaz pirotechnikai eszközt, az szabálysértést követ el, melynek a büntetése akár 150 ezer forint is lehet.

Kaiser Ervin, a Dirr Durr webáruház ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a szezon miatt megnövekedett a forgalom az elmúlt hetekben. Azt egyelőre ők sem tudják, mit tartalmaz majd a jogszabály, de amennyiben az egyes és kettes kategóriák felhasználását is tiltja majd, azokat 8 napon belül vissza kell venniük.

Idén is figyelni kell az állatokra

Tornóczky Anita állatvédő abban bízik, hogy minden, hangot kibocsátó tűzijátékot betiltanak idén, tehát a kettes kategóriájút is. Ennek ellenére ugyanúgy készülnek a szilveszterre.

– Azt kérelmeztük, hogy az önkéntes állatvédők szilveszter éjszaka a kijárási korlátozás ellenére tartózkodhassanak az utcán, hogy segíteni tudjanak, ha kell. Persze csak azokat, akiket nyilvántartásba vesznek – mondta el a Ripostnak.







© Ripost

Nézze inkább applikációban! Még augusztus 20-ára fejlesztette a Magyar Turisztikai Ügynökség a Virtuális tűzijáték applikációt, amely nagyon egyszerűen működik és remekül helyettesíti a valódi tűzijátékot. Androis és iPhone verziója is van, mindössze az ég vagy a plafon felé kell tartani a telefon kameráját, és már szikrázik is a színes tűzijáték.

Janicki Mónika, a Rex Kutyaotthon Alapítvány munkatársa szerint mindenképpen nagyon körültekintőnek kell lennük a háziállatok gazdáinak szilveszterkor.







© Getty

– Mindegy, milyen kategória, a tűzijáték önmagában veszélyes és ártalmas az állatokra. Nem csak a társállatokra gondolunk, hanem akár a vadon élőkre és a haszonállatokra is. Az állat idegrendszere dönti el, hogy mennyire viseli meg a hang- és fényhatás – jelentette ki.