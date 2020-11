Ez az apróság a tökéletes gesztenyerolád titka

A hideg és a járványügyi intézkedések ismét a négy fal közé parancsolnak bennünket. De nézzük a jó oldalát: most van idő a tartalmasabb, időigényesebb ételek elkészítésére.

Leves

Sajtos brokkolileves







© Shutterstock

Elkészítési idő: 40 perc. Nehézségi fok: **

Hozzávalók (6 adag): 20 dkg burgonya * 1 kis fej vöröshagyma * 1 nagyobb sárgarépa * 1 gerezd fokhagyma * 30 dkg brokkoli * 8 dl zöldségalaplé * 2 dl tejföl * 20 dkg cheddar sajt * 1/2 tk só * 3 ek olaj * 1 kk őrölt fekete bors

Elkészítés: Egy nagyobb lábosban hevítsük fel az olajat, és enyhén pirítsuk meg benne a felaprított hagymát és a zúzott fokhagymát. Adjuk hozzá a kockára vágott burgonyát, a felkarikázott répát és a rózsáira szedett brokkoli 2/3-át. Pirítsuk kevergetve 5–6 percig, majd öntsük fel az alaplével, sózzuk, és lefedve puhára főzzük. Botmixerrel pürésítsük, és keverjük hozzá a tejfölt. Szórjuk bele a maradék brokkolit, és főzzük még 10 percig. Az utolsó 5 percben adjuk hozzá a cheddar sajtot is. Frissen őrölt fekete borssal megszórva tálaljuk.

Főétel

Töltött libanyak







© Shutterstock

Elkészítési idő: 60 perc. Nehézségi fok: ***

Hozzávalók (4 adag): 4 libanyakbőr * 40 dkg darált marhahús * 10 dkg mazsola * 1 fej vöröshagyma * 1 ek curry fűszerkeverék * 1 tk só * 1 kk őrölt bors * 2 ek libazsír

Elkészítés: Az apróra vágott hagymát a libazsíron dinszteljük meg, majd szórjuk rá a curryt és a borsot, és vegyük le a tűzről. Keverjük hozzá a marhahúst és a mazsolát, sózzuk meg. A libanyakbőr egyik végét varrjuk be, és töltsük meg a keverékkel, majd varrjuk be a másik végét is. Tegyük egy kizsírozott tepsibe, kenjük át libazsírral, majd 180 fokra előmelegített sütőben süssük szép pirosra.

Köret

Knédli







© Shutterstock

Elkészítési idő: 60 perc. Nehézségi fok: ***

Hozzávalók (4 adag): 25 dkg finomliszt * 1 tk cukor * 2 kk instant élesztő * 2 dl tej * 1 ek napraforgóolaj * 1 tojás * 1 tk só

Elkészítés: Az élesztőt futtassuk fel a langyos tejben, amelyben előzőleg elkevertük a cukrot. Egy tálba szitáljuk bele a lisztet, üssük a közepébe a tojást és sózzuk meg. Öntsük a közepébe a felfuttatott élesztőt, és dagasszuk addig, míg rugalmas tésztát kapunk. Egy tálat kenjünk át az olajjal, és ebben kelesszük a duplájára a tésztát – ezt követően újra gyúrjuk át, és formázzunk belőle gombócokat. Helyezzük vízgőz fölé egy párolóedénybe, és lefedve, kb. 20 perc alatt pároljuk készre.

Párolt lilakáposzta

Elkészítési idő: 30 perc. Nehézségi fok: **

Hozzávalók (4 adag): 1 kisebb fej lilakáposzta * 1 fej hagyma * 1 kk köménymag * 2 ek cukor * só, olaj * 1 dl vörösbor

Elkészítés: A felszeletelt hagymát az olajon megpároljuk. Közben hozzáadjuk a köménymagot, és megpirítjuk. Beleöntjük a cukrot, és az olajban hagyjuk karamellizálódni. Beletesszük a lereszelt káposztát, megsózzuk, aláöntjük a bort és nagyon lassú tűzön, néha óvatosan megkeverve puhára pároljuk. Nagyon vigyázzunk, hogy ne pároljuk túl és a felesleges kevergetéssel össze ne törjük a szálakat.

TIPP: Az ínyencek szórhatnak rá egy kis kapribogyót is.

Desszert

Gesztenyerolád







© Shutterstock

Elkészítési idő: 90 perc. Nehézségi fok: *****

Hozzávalók (8 adag): A piskótához: 6 tojás * 6 ek cukor * 3 ek cukrozatlan kakaópor * 6 ek liszt * 3 ek rum * ½ kk szódabikarbóna * 1 csipet só. A krémhez: 1 tojás * 1 ek gesztenyeliszt * 3 dl habtejszín * 3 ek cukor * 1 ek vaníliakivonat * 30 dkg gesztenyemassza * 15 dkg vaj. A díszítéshez: 1 ek csokoládéforgács