Ez a patkány 20 perc alatt megteszi azt, ami egy embernek 1-4 napig tartana

Gyorsan tanulnak a kis rágcsálók

Ha patkányokról van szó, a legtöbb embernek a szennyvízaknák mellett futkosó undorító rágcsálók jutnak az eszébe. Azt kevesen tudják róluk, hogy nagyon okosak, könnyen taníthatók, és nem utolsósorban el­képesztően éles a szaglásuk. Ezért olyan területeken lehet őket bevetni, mint a robbanóanyag-keresés. A patkányok a robbanóanyagban lévő egyik kémiai összetevőt érzékelik, tehát a fémhulladékot figyelmen kívül hagyva gyorsan megtalálják a célpontot.

Magawa mindössze 20 perc alatt átvizsgál egy teniszpályányi területet, ez egy fémdetektorral 1–4 napig tartana a szakértők szerint.







A patkányon gyorsan tanulnak és elképesztően éles a szaglásuk, ez teszi őket tökéletes aknavadásszá © Northfoto

Nem érzékeli a súlyát a taposóakna

A híressé vált patkány Tanzániában született, 70 centi hosszú, és alig nyom többet egy kilónál. Ezért is alkalmas a taposóaknák felszámolásánál, piciny súlyát nem érzékeli a bomba, így az nem robban fel. Mikor a patkány megtalálja a robbanószerkezetet, akkor azt kaparással azonnal jelzi a vele együtt dolgozó embernek. A hétéves hőst a tanzániai székhelyű belga Apopo szervezet képezte ki. De nem csak őt, a HeroRAT (hős patkányok) néven is­mert állatokat az 1990-es évek óta tanítják az aknák és a tuberkulózis észlelésére. A patká­nyok egy­évnyi kiképzés után kapnak tanúsítványt munkaképességükről.







Az apró rágcsáló eddig 39 aknát szagolt ki © Northfoto

Kambodzsában Magawa ed­digi karrierje során 39 aknát és 28 fel nem robbant lőszert jelzett „feletteseinek”, ezzel számtalan életet megmentve. Kambodzsában hatalmas szükség van a bombakereső patkányok munkájára, 1979 óta több mint 64 ezer halálos áldozatot követeltek az aknák és mintegy 25 ezer esetben történt miattuk végtag-amputáció.

Magawát a PDSA (Beteg állatokról gondoskodó emberek szervezete) jutalmazta meg aranymedállal életmentő szolgálata iránti odaadásáért, amelyet a halálos aknák feltárása során tanúsított. A délkelet-ázsiai országban a feltételezések szerint mintegy hatmillió akna rejtőzhet a földben. Eddig harminc állat kapott ilyen kitüntetést, Magawa az első patkány.







Magawát, a kis patkányt kitüntették, mert olyan ügyesen találja meg a taposóaknákat, ezzel rengeteg ember életét megmentette már © Northfoto

Állatok az ember szolgálatában

Az emberek évezredek óta igyekeznek kihasználni az állatok mindenféle képességeit. Nem csak erejüket, de az ügyességüket, vadászösztönüket, kiváló ér­zékszerveiket is jól lehet hasznosítani. De a háborúból sem maradhattak ki: gondoljunk csak Hannibal harci elefántjaira, vagy a sumérok, rómaiak hadikutyáira. De több hadsereg alkalmazott víz alatti feladatra delfineket is. A ragadozómadarakkal va­dászni lehet, Thaiföldön pedig mintegy 400 éve képeznek ki ma­kákókat kókuszdió-szedésre, és Srí Lanka, Malajzia, India, valamint a régió más országai is dolgoztatnak majmokat ha­sonló munkakörben. A rendőrségek előszeretettel alkalmaznak csalhatatlan szimatú kutyákat drogkeresésre, vagy mentőkutyaként ka­tasztrófa sújtotta területeken. És ott vannak a darazsak, amik a robbanószerektől a drogokon át egészen a növényi, sőt, emberi betegségekig sok mindent jelezni tudnak.