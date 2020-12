Ez a páros búcsúzott a Dancing With The Starstól a döntő előtt – videó

A TV2 Dancing With The Stars 9. adásában Pásztor Anna, Gelencsér Tímea, Gabriela Spanic, Toth Dávid és Győrfi Dani küzdöttek meg a döntőbejutásért. Ezúttal minden párosnak két produkciót kellett előadnia, amit a zsűri is pontozott – most utoljára. A döntőben ugyanis már csak a közönség szavazata fog számítani.

A zsűri pontjai alapján első helyen Pásztor Annáék álltak a maximális 80 ponttal. Az utolsó helyen holtverseny alakult ki, Tóth Dávid és Gabriela Spanic álltak.

A veszélyzónába végül Győrfi Dánielék és Tóth Dávidék kerültek, ahonnan a nézők végül Győrfi Dánielt és Stana Alexandrát juttatták tovább. A műsorból Tóth Dávidnak és Lissák Laurának kellett távoznia.