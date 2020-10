Eminemért rajongott Szentkirályi Alexandra – interjú

London mellett Magyarország lesz az idei virtuális MTV Europe Music Awards-gála egyik helyszíne. A Bors Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt kérdezte az esemény részleteiről és arról, hogy milyen kötődése van a könnyűzenéhez.

London mellett Magyarország lesz az idei virtuális MTV Europe Music Awards-gála egyik helyszíne. A Bors Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt kérdezte az esemény részleteiről és arról, hogy milyen kötődése van a könnyűzenéhez.

Kik és mi alapján választották ki azt a négy helyszínt, amelyek feltűnnek majd a díjátadó közvetítésében?

Részleteket még nem mondhatok, de a kiválasztásnál szempont volt, hogy a fővárosi Széchenyi fürdő mellett az ország olyan izgalmas részeit mutassuk meg, melyek minél több ember érdeklődését felkelthetik.

És ön milyen helyszíneket ajánlana a fővárosba látogató turistáknak?

Budapesti születésű vagyok, ezért elfogult a fővárossal, így nehezen választok. Ha nekem kell elkalauzolnom valakit, akkor szeretek olyan helyszíneket is figyelembe ajánlani, melyek nem szerepelnek a prospektusokban. Elképesztő szépségű belvárosi homlokzatok, lépcsőházak vannak. De mondhatnám a Napraforgó utcát is a különleges bauhaus épületeivel. Szeretem még a Csepel művek ipari hangulatú százéves téglaépületeit, vagy a Pál utcai fiúk ikonikus helyszínét a Füvészkertet.







Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és nyolc és fél éves kislánya, aki szintén várja az MTV Europe Music Awards-gálát © Saját

Milyen pozitív hozadéka van Magyarország számára egy ilyen nemzetközi eseménynek?

Nagy szó, hogy London mellett – a régióban először – Magyarország is házigazdája lehet ennek a grandiózus on-line show-nak, ami 180 országban, egymilliárd nézőhöz jut el. Különleges reklám-értékkel bír egy ilyen esemény. A vidéki helyszínek bemutatása azért is fontos, mert stratégiai cél, hogy a hozzánk utazó turisták hosszabb időt töltsenek el Magyarországon. Reméljük, hogy az MTV fiatal nézői minket választanak majd, amikor ismét lehet végre utazni.

A munkája során gyakran fordul meg a fiatalok körében. Ismeri a zenei divatirányzatokat?

Már csak azért is muszáj képben lennem, mert a nyolc és fél éves lányomnak már fontos, hogy milyen zenét hallgatunk. Anyukaként én sem maradhatok le a trendekről.

Tinédzserként kiért rajongott, és milyen zenéket hallgat mostanában?

A tinédzserkori zeneválasztásaival senki sem dicsekszik, ez olyan, mint a tinédzserkori ruhaválasztás... eklektikus. (nevet) Nagyon sok előadóért rajongtam, a nagy kedvencek a Spice Girls és Eminem voltak. Manapság is sokféle zenét hallgatok, magyart és külföldit egyaránt. A telefonomon most épp egy vegyes válogatás van, amelyek egyben a lányom és az én zenéim, így az is előfordul, hogy a Diótörő után jön az Anna and the Barbies, majd a Halott Pénzt, aztán pedig rap zene.







Eminem © AFP

Van olyan világsztár a jelöltek közül, akivel szívesen találkozna élőben is?

Eminem zenéje a fiatalkorom meghatározó élménye volt, ahogy a Coldplay is. Őket szívesen megismerném személyesen is.