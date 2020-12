Először szólalt meg fia Benkő László halála óta: Nem tudom meggyászolni az apámat

Benkő László fia, Balázs a Ripostnak elmondta, egyelőre az elvárásoknak igyekszik eleget tenni, valójában csak pillanatokra fogja fel, hogy édesapja nincs többé.







Nem tudom meggyászolni az apámat, egy percem sem volt még rá. Aznap amikor örökre elment, több mint 600 üzenetet kaptam és azóta is sorra érkeznek, a tisztelői megemlékeznek róla. A minap egy hivatalos ügy miatt, a telefonját is be kellett kapcsolnom és azon is rengeteg búcsúüzenet volt - mesélte a lapnak Balázs.







Szerinte a koronavírus közvetve ugyan, de hozzájárult apja halálához.

„Apu mindig várt valamit, céljai voltak, ebből gyűjtötte az erőt. Attól, hogy a vírus miatt nem lehetett fellépni, kimozdulni, egyre rosszabb hangulatba került. Alig várta, hogy a kezébe fogja az új Omega lemezt és a róla szóló könyvet. Milyen a sors? Halála napján érkezett meg mindkettő, de már nem láthatta azokat. Meggyőződésem, hogy közvetve ugyan, de a koronavírus miatti bezártság gyorsította fel apám betegségét” – mondta a Ripost-nak Balázs.

Benkő Lászlót holnap, december 2-án a Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra egy szűk körű temetés keretein belül.