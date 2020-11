Depressziósan töltötte az utolsó hónapjait Benkő László

Kóbor János szerint az utóbbi hónapokban már kilátástalan- nak érezte a helyzetét Benkő László. Az Omega nagybeteg billentyűse több mint három évig küzdött a daganatos meg- betegedéssel, tegnap hajnal- ban adta fel a harcot.

Kóbor János szerint az utóbbi hónapokban már kilátástalan- nak érezte a helyzetét Benkő László. Az Omega nagybeteg billentyűse több mint három évig küzdött a daganatos meg- betegedéssel, tegnap hajnal- ban adta fel a harcot.

Hosszú betegség után, 77 éves korában elhunyt Benkő László, az Omega alapító tagja, billentyűse. A legendás zenész évek óta hősiesen küzdött daganatos megbetegedéssel, ám az elmúlt hónapokban, mind fizikailag, mind pszichésen egyre rosszabb állapotba került.

Zenésztársa és barátja, Kóbor János megrendülten nyilatkozott a Borsnak Benkő László küzdelmeiről, utolsó napjairól, amit a kórházban, családja mellett töltött.









– Múlt héten került kórházba, mert kontrollvizsgálatokat kellett rajta elvégezni. Ebben semmi különös nem volt, hisz amióta megbetegedett, folyamatosan kellett járnia vizitre. A kontroll során azonban kiderült, hogy több szervét is megtámadta a rák, s az áttétek már olyan súlyosak, hogy szinte képtelenség megállítani a daganatot – nyilatkozta lapunknak megrendülten az Omega frontembere, akinek zenésztársa, barátja rosszul viselte a koronajárvány okozta tehetetlenséget és kiszolgáltatottságot.

Szólóban is sikeres volt Az Omega jelenlegi tagjai közül ő alkotott és játszott legtöbbet önállóan, illetve más produkciókban. 1980-ban mutatták be a Planetáriumban az Űroperát, aminek a zenéjét írta, 1982-ben pedig megjelent első szólóalbuma (Lexikon). Az 1990-es évektől szerepelt a Rádiókabaré műsoraiban is, leginkább Ihos Józseffel együtt. 2002-ben alapította meg az instrumentális szintetizátorzenét játszó B-Project együttest. 2006-tól rendszeres vendégszereplője volt a Bulldózer együttes koncertjeinek. 2009-től a szombathelyi Weöres Sándor Színház zenei vezetője. 2013-tól rendszeresen fellépett a Megapolis tribute együttessel, akikkel kizárólag az Omega együttes dalait játsszák.

– Éjjel egy körül hunyt el, a halála mindenkit nagyon megviselt. Még én sem tértem magamhoz, pedig az elmúlt napokban már számítani lehetett arra, hogy ezúttal nem jön ki a kórházból. A felesége, Zsuzsa és a lánya, Dóri mindennap bement hozzá, meglátogatta. Ők is mondták, hogy ezúttal nagyon rossz az állapota, egész nap aludt, s ha egy kis időre felkelt, akkor sem volt igazából teljesen magánál. Nem lehetett már vele kommunikálni, s a depresszió is elhatalmasodott rajta. Bár évekig tartotta magát és reménykedett, az utóbbi hónapokban már kilátástalannak látta a helyzetét. Őt a tervek és az Omega tartotta életben, erőt adott neki a tudat, hogy bármikor visszatérhet, ha már jobban lesz, a koronavírus-járvány miatt azonban ez is képlékennyé vált. Úgy érezte, kihúzták a talajt a lába alól, az egyetlen kapaszkodót a családja jelentette számára. Szép lassan elhagyta magát, majd végleg feladta a harcot – mondta Kóbor János, aki úgy tudja, szűk családi körben búcsúztatják majd Benkő Lászlót, ám a gyászoló család a rajongókról sem szeretne megfeledkezni.









– A házukkal szemben van egy fa, amit még Laci ültetett. A felesége, Zsuzsa azt szeretné, ha a rajongók ott rónák le a kegyeletüket, s úgy emlékeznének meg róla, mint amilyen mindig is volt: csupa szívvel és derűvel.





A Krisztina tér közelében áll Benkő fája. A család azt szeretné, ha a rajongók itt rónák le kegyeletüket © Bors arhív

A legek zenekara • Az Omegának jelent meg elsőként önálló albuma Magyarországon, az 1968-as Trombitás Frédi és a rettenetes emberek • Az 1969-es 10 000 lépés volt az első kinyitható lemezborító, az album zenei anyagából pedig elkészült az első önálló tévéshow, a Tízezer lépés – Omega Show. • Az együttes elsőként jutott ki az Egyesült Királyságba • A magyar együttesek közül nekik volt a legtöbb eladott lemezük Magyarországon (az 1979-es Gammapolis, 650 ezer példánnyal) és külföldön (az 1977-es Időrabló egymillió példánnyal) • A csapat külföldi népszerűsége is páratlan, világszerte több mint 50 millió albumot adott el • A magyar bandák közül az Omega használt először szintetizátort, a koncerteken műfüstöt, lézert, műhavat

Frenreisz Károly







© Bors arhív

– Laci a legnagyobb rockikon volt számomra, akinek mindenkihez volt egy jó szava. Nem ismerek olyan embert, aki ne szerette volna. Elképesztően rendes és erős férfi volt, több éven át harcolt a rákkal, ami sajnos győzedelmeskedett felette. Tudtuk, hogy nagy a baj, hogy szinte bármelyik pillanatban elmehet, mégis nagyon szíven ütött és lesújtott a halálhíre.

Zalatnay Cini







© Bors arhív

– Fohászkodtam istenhez, hogy Laci meggyógyuljon, ám úgy tűnik, ezúttal az imám nem talált meghallgatásra. 1967-ben kezdtünk el zenélni, megannyi közös élményünk, emlékünk van, amit sohasem fogok elfelejteni. Igyekszem derűvel gondolni rá, hisz ő is nagyon pozitív személyiség volt, de egyelőre még nagyon fáj a hiánya, egész nap siratom őt.

Szigeti Ferenc







© Bors arhív

– Rengeteg emlékem van Lacival, Laciról. Ha vissza kell emlékeznem rá – még ezt a szófordulatot is nehéz kimondani –, ő mindenki Lacija volt. Imádott sztorizgatni, annyira pozitív személyiség volt, hogy tényleg mindenki szerette. Egy bűbájos ember, ugyanakkor szerény, kedves és empatikus. A hazai zenei szellemiség vezető alakja volt. Pótolhatatlan a hiánya.

Jankai Béla







© Bors arhív

– Azt hiszem, 2012-ben voltunk egy kanadai turnén, B-projekt nevű közös formációnkkal. Lacinak a 69. születésnapja volt, így nem volt más választásunk, a kéthetes turné alatt mind a hat előadás után kénytelenek voltunk megünnepelni, mert mindenhol tudták, hogy szülinapos. Volt torta, minden. Felejthetetlen volt: életében először volt kéthetes szülinapja. 36 év és 4–500 koncert köt össze vele.

Nagy Feró







© Bors arhív

– A Beatrice35 koncerten eljátszottunk pár Omega-slágert, majd Benkő Laci barátunk vágta fel az ünnepi ricsés tortát. A koncert hangmérnöke Nemes Laci volt. Sajnos már az égi színpadon dolgoznak, de hálásak vagyunk a barátságukért, emléküket megőrizzük! Isten nyugosztalja őket! – írta az énekes a közösségi oldalán, ahol rajongók tucatjai búcsúztatják a billentyűst.

Schuster Lóránt







© Bors arhív

– Köszönjük, Lacikám! Jó éjt! P. Mobil együttes – üzente a rocker.