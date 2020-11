Caramel: Nem élünk nagy lábon

Caramel megfontoltan él, és megbecsüli azt, amit kemény munkával megszerzett. Gyerekkorában megszokta a nélkülözést, de most, a viszonylagos jómódban sem hajlandó két kézzel szórni a pénzt. A koronavírus-járvány idején ez különösen igaz rá.

Az egész Földet mélyen érinti a koronavírus-járvány. A szabályok betartása, a védekezés most mindennél fontosabb. Így gondolja ezt Caramel is, akinek semmi kedve elkapni a betegséget, és mindent meg is tesz, hogy a kórokozót ne vigye haza szeretteinek. A zenés rendezvények korlátozása a pályatársaihoz hasonlóan az ő életét is befolyásolja, éppen ezért fontosnak tartja, hogy minél hatékonyabban kezeljük a helyzetet.

– A legújabb szigorítások előtt havonta 2-3 koncertet még tartottunk. Persze hiányoznak az igazi nagy rendezvények, hiszen nyolc hónapja nem vehettünk részt nagyobb bulikon – mondta a Borsnak Caramel.







Caramel a járvány alatt még fontosabbnak tartja, hogy jobban odafigyeljenek a kiadásaikra © Bors

A családapa hozzátette: Hál Istennek vannak még tartalékai, melyek segítségével egyelőre képes átvészelni a mindannyiunk számára nehezebb időszakot.

– Aki egy kicsit is meg van áldva józan ésszel, egy ideje takarékosabb. Most mi sem élünk nagy lábon. Gondolom, majdnem mindenki így van vele az országban, hogy ki-ki próbálja előrelátóan intézni az ügyeit. Egy darabig biztosan nem térhe­tünk vissza a régi kerékvágásba – magyarázta az énekes, utalva arra, hogy a szakemberek nyilatkozatai alapján számítani lehet rá, hogy még körülbelül annyi idő van hátra a járványból, mint amennyin már túl vagyunk.

– Durva a helyzet, de igyekszünk magunkat így is jól érezni. Optimisták vagyunk. A feleségemmel, Szilvivel úgy intézzük, hogy a kislányunk, Szofi semmit ne érezzen meg abból, hogy mostanában visszavettünk a költekezésből. Nem arra kell gondolni, hogy napi szinten spórolunk, de feleslegesen egyáltalán nem szórjuk a pénzt. Amink van, megbecsüljük, és megnézzük, hogy mire költünk – árulta el Caramel, akinek nagy szerencséje van hitvesével, ugyanis a félig vietnami származású Szilvi remekül bánik a fakanállal.

Ez azért fontos, mert egyáltalán nem létkérdés számukra, hogy például mindennap drága vendéglőkből rendeljenek.