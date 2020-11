Biztató híreket mondott Győrfi Pál: Pár hét múlva javulhat a koronavírus-helyzet - Videó

Az első hullám idején, vagyis tavasszal is jó döntések születtek időben a koronavírus-krízis megoldására Magyarországon - mondta a TV2 Mokka ma reggeli adásában Győrfi Pál, aki ez a mostani hullámban is így érzi, mégis azt hangsúlyozta, a járvány elleni védekezés nem csak a kormány feladata, az egyéneken múlik, hogy mennyire lesz sikeres. Ha ugyanis nem tartják be az intézkedéseket, akkor hiába a jó vagy rossz döntések, nem érnek semmit. A Mentőszolgálat szóvivője úgy látja, a legtöbben tényleg betartják az intézkedéseket, vagyis viselik a maszkot közterületen és tömegközlekedési eszközönön és nem hagyják el a lakásukat este 8 és hajnali 5 óra előtt, de ennek ellenére míg az első hullámban elfogadóbbak voltak az emberek, most düh és csalódottság van bennük a kialakult helyzet miatt.

De mindezek ellenére elmondta azt is, hogy ha mindenki betartja a szabályokat, akkor akár már egy-két hét múlva is látszani fog a nemrég hozott intézkedések pozitív hatása. Győrfi beszélt a mentőszolgálatra háruló extra terhekről is és elmondta, egy átlagos napon eddig 3000 esethez riasztották a mentőszolgálat munkatársait, most a tesztelések plusz napi 12-13 ezer feladatot adnak a mentőknek.