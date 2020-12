Az igazi Tiffany titka: Rézzel kelti életre az üveget Andrea

2004-ben ismerkedett meg a Tiffany rézfóliás technikával Farkas Andrea, aki azonnal tudta, hogy ez egy nagy egymásra találás. A négygyermekes édesanya először csak hobbiból kezdett el üvegtálakat, szalvétatartókat, mécsestartókat készíteni, hogy az anyaság mellett valami másban is legyen sikerélménye. Ma meg már visszatérő vásárlói vannak, akik tudják, bármilyen különleges kívánságuk van, Andi megvalósítja.

Pomáz egyik csendes utcájában egy nagy kertben végződő családi házban él Farkas Andrea ikerfiaival és mentett kutyáival. Szabadidejében magyarvizsla-mentéssel foglalkozik. Ebből is látszik, hogy bár lehetne egy átlagos édesanya is, aki mindennapjait főzéssel, házimunkával tölti, ő nem az a fajta, mindig is szerette a kreatív énjét is használni, alkotni.







Csodálatos tükör © Móricz István

– Nem volt előképzettségem, de mindig alkottam, rengeteg technikát kipróbáltam – mesélte Andi, miközben Zorro és Lili, a két mentett kutyus felváltva mennek oda hozzá egy simogatásért.

– De hiába keresgéltem, sokáig nem találtam meg azt, ami igazán én vagyok. Közben neveltem a négy gyermekemet, akik között nagy a korkülönbség. A legnagyobb fiam 14 éves volt, amikor az ikrek megszülettek. Élveztem az anyaságot, de vágytam arra, hogy valami másban is legyen sikerélményem – ma­gyarázta a művész, aki sokáig kereste, hogy miben tudna kiteljesedni, amikor gyermekei édesapja különleges ajándékkal lepte meg az egyik születésnapján.







Az csak természetes, hogy Andrea Tiffany lámpa alatt olvas otthon © Móricz István

Ajándékból hivatás







1. Andrea először berajzolja, majd megkarcolja az üveget © Móricz István

– Kaptam egy komplett Tiffany-készletet gépekkel, anyagokkal a kezdéshez. Hogy miért gondolta azt, hogy ez nekem jó lesz, nem tudom, de ő úgy gondolta, hogy ez engem érdekelne. Szinte rögtön belevetettem ma­gam, és egyből szerelem lett. Nagyon érdekes, hogy nem én ta­láltam rá erre a technikára, nem is az rám, ha­nem végül is a fiúk apukájának köszönhetem. Persze nehogy azt higgye bárki is, hogy egyből sikerélményem volt, az első alkotás a kukában landolt. De ez nem vette el a kedvemet, szépen lassan képeztem magam, autodidakta módon tanultam meg a fortélyokat. És van két üvegezők boltja, ahol beszerzem a műveimhez a megfelelő üvegeket, alapanyagokat, ott rengeteg segítséget kaptam, és ha kell, kapok mai napig – folytatta.







2. A bekarcolt üveg a karcolás mentén formára törhető © Móricz István

Színes otthon

Amikor Andi műhelyéből az udvaron keresztül mentünk a ház felé, az egyik fán Tiffany madáretető vonta magára a figyelmünket, ami egész évben tele van lakmározó madárkákkal. Természetesen ez is az ő keze munkáját dicséri.







3. Az éleket meg kell csiszolni © Móricz István

Mint ki­derült, a művész eredetileg főleg a háztartásban használatos tárgyakat készített a különleges technikával. Ez meg is látszik bent a házban, szebbnél szebb mécsestartók, üvegtálak, fényképkeretek, állólámpák, asztali lámpák teszik színesen hangulatossá otthonukat.







4. Felkerül a réz © Móricz István

Hamar ráéreztem arra, hogy itt nagy lehetőségek vannak a fejlődésre, a határ a saját kreativitásom – folytatta a pomázi alkotó.







5. Végül össze kell forrasztani a fémet © Móricz István

– Éppen ezért a munkáim nagy részét magam tervezem, néha a saját álmaimat valósítom meg, gyakran másokét. Rengeteg különös kéréssel fordultak már hozzám, egy férfi pél­dául az anyó­sának szeretett volna kedveskedni, és annak imádott papagájait készíttette el velem. De mindig jönnek új ötletek. Szeretem a kihívásokat, a változatosságot, az egyediséget, szeretem szabadjára engedni a fantáziámat. Minden darabot szívvel-lélekkel készítek, és azzal a biztos tudattal engedem útjára, hogy szépsége vidámságot, melegséget teremt maga körül új otthonában.







© Móricz István

Angyali munka

Andi keze alól karácsony előtt is szebbnél szebb alkotások kerülnek ki. Készít rendelésre ajándékot, de nem hiányozhatnak portékái közül a fára akasztható dí­szek sem. Ottjártunkkor éppen angyalkákat készített.







Andrea műhelyében tényleg csak a fantázia szab határt a formáknak © Móricz István

– Nem unom meg készíteni őket, pedig ez minden évben szerepel a vásárlóim listáján – folytatta.







© Móricz István

– De mindig vannak újdonságok is, most például kutyásoknak tappancsos díszeket is készítettem. Mindig jön új ihlet, amit el is készítek. De csinálok ajándékdobozokat is, amiknek szeretek nevet is adni. Az egyik a Szíved szerint, mert azt teszünk bele, amit a vásárló a szíve szerint bele választ. De nagy sikere van az általam összeállított ajándékdobozoknak is. Mindegyik ugyanolyan szeretettel készül.