Ausztriában befejeződtek tömeges tesztelések

Ausztria-szerte befejeződtek a koronavírus-fertőzés terjedésének visszaszorítása érdekében zajló tömeges tesztelések kedden. A vártnál jóval kisebb volt a részvétel.

Az osztrák kormány 60 százalékos részvételt remélt, ehhez képest

csak kétmillióan mentek el a tömeges szűrésre a csaknem kilencmillió lakosú országban.

Ez alig haladja meg országosan a 20 százalékot . Tartományonként persze változó mértékben, így legtöbben, mintegy 38 százaléka a lakosságnak Alsó-Ausztriában ment el, legkevesebben pedig éppen Bécsben, 13,5 százalék. Peter Hacker bécsi egészségügyi tanácsos szerint az alacsony fővárosi részvételt az is indokolhatja, hogy Bécs városa régóta saját szervezésben is folytat már teszteléseket.

A megjelent kétmillió ember között 4200 fertőzöttet találtak . Akinek az első antigén gyorstesztje pozitív lett, annál PCR-teszttel erősítették meg a pozitivitást. Természetesen - tartományoként ugyan változó mértékben - akadtak álpozítív eredmények is, ezért volt szükség minden, a gyorsteszt által pozitívnak mutatott esetben PCR-teszt elvégzésére is. Ami a fertőzöttségi szintet illeti, a tartományokban nagyjából hasonló eredmények születtek: 0,14 és 0,53 százalék közötti pozitív esetet találtak.







Rudolf Anschober egészségügyi miniszter az alacsony részvétel ellenére is remek kezdésnek ítélte a tesztelés első körét.

Hangsúlyozta, hogy a kiszűrt 4200 fertőzött mindegyike tünetmentes volt,

tehát őket így még az előtt be tudták, hogy megfertőztek másokat. "Végül is ez volt a tesztelés célja" - tette hozzá.

Több tartomány, például Tirol és Felső-Ausztria is bejelentette, hogy a karácsony előtti, illetve utáni héten is folytatni kívánja a tesztelést, ezzel szeretnék a nyugodt, biztonságosabb rokonlátogatásokat elősegíteni. A főváros nyújtotta ingyenes szűrési lehetőség is nyitva marad mindenki számára.

Eközben az osztrák oktatási minisztérium kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt meghosszabbítják az iskolai téli szünetet, mert a tanítás újrakezdése előtt tesztelni szeretnék a pedagógusokat és a diákokat is. Ausztriában rendszerint január 6-ig, vízkeresztig tart a téli szünet, az oktatás 7-én kezdődne, de a tesztelés miatt ezúttal csak január 11-én térnek vissza a gyerekek és a tanárok az iskolába. A tesztelés önkéntes lesz, de a felső tagozatosoknak és a középiskolásoknak "nyomatékosan ajánlják" - írta a Der Standard című napilap, hozzátéve, az még nem dőlt el, hogy a tanárok esetében kötelezővé teszik-e.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 2628 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 326 548 esetet regisztráltak. A koronavírus-betegséggel kórházban ápoltak száma 3524, az intenzív kezelésre szorulók 573-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 118-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 4648-ra emelkedett.