A teszteket is fizetem, csak velem karácsonyozzanak az unokáim!

Bár a legtöbb orvos és virológus óvva int a hatalmas családi karácsonyoktól, sok idős vagy nagyszülő mindent megtenne azért, hogy legalább az ünnepek alkalmával magukhoz ölelhessék, vagy legalább láthassák szeretteiket.

A 70 éves Zsuzsanna például arról beszélt munkatársunknak: annyira hiányzik neki két unokája, hogy szó nélkül kifizetné mindkettejük számára a koronavírus-tesztet is.

– Idén először nem lennénk együtt karácsonykor – mesélte az asszony. – Már így is majdnem két hónapja nem láttam őket, és legalább pár óráig szeretnék együtt lenni velük. Nagyon féltenek, így szó nélkül vállalom azt is, hogy mindannyian kesztyűben, maszkban legyünk, még a távolságot is megtartom, és mindkettejüknek fizetném az antigén- és a PCR-tesztet is, csak láthassam őket. Mást nem is kérek karácsonyra – szögezte le Zsuzsika.







A Borsnak nyilatkozott olyan nagyszülő, aki inkább fizeti a teszteket is, mintsem egymaga legyen a szeretet ünnepén (képünk illusztráció) © Getty Images

Barátnője, Mária is hasonló ünneplésben gondolkozik:

– Három unokám van, és felvetettem az ötletet, hogy mi lenne, ha mindegyiknek kifizetném a tesztet, a PCR-t és az antigént is. Az egyik, legnagyobb unokám egyébként egy hónapja esett át a fertőzésen, így nagy eséllyel ő még védett, de ha kell, őt is leteszteltetem – mondta.

Nem garancia a negatív teszt sem

A virológusok azonban figyelmeztetnek: egy negatív PCR-teszt önmagában nem garancia arra, hogy az illető valóban nem hordozza magában a vírust, így tesztelés mellett is jobb, ha az ünnepek alatt is inkább csak virtuálisan ül össze a család.







Aki biztosra szeretne menni, inkább online karácsonyozzon szeretteivel! © Getty Images