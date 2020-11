A nap lúzere: Úgy be volt nyomva az autótolvaj, hogy még a motort is elfelejtette beindítani, de azért így is balesetet okozott

Kocsit akart lopni egy részeg fiatal Poprádon, azonban olyannyira be volt rúgva, hogy még a motort is elfelejtette beindítani. Balesetet azonban még így is tudott okozni.

2020.11.10. 18:15 Bors





