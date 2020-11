A Kismenők sztárjának tragikus halála: Attilát nagyon megviselte, hogy az anyját lecsukták

Ó. Attila édesapja súlyos betegségben szenved és vidéken él, édesanyja pedig jelenleg letartóztatásban ül a rácsok mögött. Attila az egyik közeli rokonnál lakott, és bár a férfi igyekezett a lehetőségeihez mérten mindent megadni neki, egyáltalán nem sikerült boldoggá tennie az életét.







A kettétört autóban lelte halálát a fiú. Barátját kórházban ápolják © BM OKF

Attilához talán az anyukája állt a legközelebb, ezért nagyon megviselte a hiánya. Bízott benne, hogy vagy felmentik őt, vagy csak egy nagyon enyhe büntetést fog kapni. Andrea egyáltalán nem egy megrögzött bűnöző, ezért a család is biztos benne, ha el is követett valamilyen hibát, azt csak a családjáért tette – mondta a Borsnak az egyik neve elhallgatását kérő rokon, aki azt is elárulta, mi okozta a legnagyobb fejfájást a 17 éves fiúnak.

– Attika és a nagybátyja egy albérleti lakásban lakott legutóbb, ám a tulajdonos közölte, hogy az ingatlant el szeretné adni. Az unokaöcsém állandóságra vágyott, ám csupán az állandó bizonytalanságban lehetett biztos – mondta a kamasz nagynénje. A családtagok abban biztosak, hogy a szándékos öngyilkosság a fiú esetében fel sem merülhet. Már csak azért sem, mert annál sokkal felelősségteljesebb volt, hogy a vele együtt utazó 14 éves barátját is magával ragadja a túlvilágra. A rendőrség többek között azt is vizsgálja, volt-e alkohol vagy drog a jogosítvánnyal nem rendelkező fiatalkorú vérében, és az is kulcsfontosságú kérdés, hogy a fiú miként juthatott egyáltalán hozzá a slusszkulcshoz.