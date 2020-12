6 tuti tipp, hogy minden simán menjen karácsonykor, és ne kapjon idő előtt frászt a stressztől

Takarítás, sütés-főzés, ajándék csomagolás, fadíszítés… csak, hogy néhányat említsünk azok közül a feladatok közül, amik várnak egy háziasszonyra az ünnepek előtt, sőt gyakran alatta is. Ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen menjen, hoztunk néhány tuti tippet a karácsonyi előkészületekre.

1. Írjon listát a teendőkről!

Még nem késő listát készíteni azokról a feladatokról, amiket az ünnepek előtt szeretne elvégezni. Ha listát készít és kipipálja az elvégzett feladatokat, biztosan nem felejt el semmit, így pedig garantálja magának a békés ünnepeket.

2. A fogásokhoz sem árt a lista

Tervezze meg előre, melyik nap milyen ételeket és süteményeket fog készíteni, majd írjon hozzájuk részletes listát. Ne felejtse el azt is feltüntetni, hogy melyik ételt mennyi idő elkészíteni, hogy semmiképp se vállalja túl magát, hiszen akkor lőttek a pihenésnek!







© PEXELS

3. Vásároljon online!

Ha megteheti, vásároljon inkább online, hiszen otthon jobban tud koncentrálni, és akár egy bögre forró csokoládét szürcsölve is válogathat a jobbnál jobb akciós karácsonyi ajánlatok között. Ha a kényelem nem lenne elég jó érv, gondoljon arra, hogy így még a járványveszélynek sem teszi ki magát, hiszen kimutatták, plázákban, hipermarketekben terjed legjobban a koronavírus.

4. Tervezze meg a lakás dekorálását!

Gondolja végig mit hová akar tenni, majd nézze meg, hogy a megfelelő helyre szánt díszítőelemek megvannak-e, vagy működnek-e még. Ha mindent idejében elővesz és leellenőriz, sok kellemetlenségtől óvhatja meg magát. Ne felejtse el a karácsonyfára szánt díszeket és fényfűzéreket is átnézni, hiszen nincs annál kellemetlenebb, mikor utolsó pillanatban derül ki, hogy a fára szánt égősor bizony felmondta a szolgálatot. Ha pedig ilyen égősort vett, azt ne tegye fel a fára, mert veszélyes.







© PEXELS

5. Kérjen segítséget!

Vonja be a családot is a munkába. Gyorsabban fog menni a munka, ráadásul a család is jól szórakozik majd. Melyik gyerek ne élvezné a mézeskalácsok kiszúrását?







© PEXELS

6. Ne legyen szigorú önmagával!

A karácsonyi készülődés időszaka a legtöbb háziasszonynak valóságos stressz, azonban nem feltétlenül a tökéletes karácsony a legboldogabb. Szánjon a pihenésre elegendő időt, és csak annyi feladatot vállaljon, amennyit feltétlenül muszáj. A családdal együtt töltött idő többet ér, mint a legcsodálatosabb karácsonyi menü.