Plázákban, hipermarketekben terjed legjobban a koronavírus

Egy friss angliai kutatás alátámasztja a magyar tiszti főorvos, Müller Cecília tanácsát: idén időben szerezzük be a karácsonyi ajándékokat és célirányosan vásároljunk. Egy angol tanulmány szerint ugyanis minden ötödik fertőzött járt a betegség előtt plázában vagy hipermarketben, írja a Ripost.

Úgy tűnik, az emberek megfogadják a tanácsot, hiszen a múlt hétvégén már élénk volt a forgalom azokban a boltokban is, ahol jellemzően ajándékot vásárolnak.







A sorosksári bevásárlóközpontnál parkolóhelyet is alig lehetett találni. Itt több áruházban is nagy volt a tömeg, és a sort hátráltatta, hogy sokan ugyan interneten vásároltak, de bolti átvétellel, így ők is a kasszánál vártak a neten rendelt csomagjaikra. A hiteles pultnál is kígyózott a sor.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Ripostnak elmondta, a fő a járvány elleni védekezés, a kereskedőknek is az az érdeke, hogy a vevők a lehető legnagyobb biztonságban szerezhessék be az ajándékokat. Bár előfordult, hogy a hatóságnak be kellett zárnia üzleteket a szabályok megsértése miatt, összességében az a tapasztalat, hogy mind a kereskedők, mind a vásárlók felelősen viselkednek.

Ha betartjuk a biztonságos vásárlás 10 szabályát, kevesebb eséllyel kapjuk el a vírusfertőzést.