528 kilométeren át suhant siklóernyőjével Pál

Teljesítette gyermekkori álmát Takáts Pál. Kisiskolásként ugyanis arról ábrándozott, hogy szabadon repül, mint egy madár. Legmerészebb elképzeléseit is túlszárnyalta azzal, hogy 528 kilométert tett meg a levegőben egy huzamban siklóernyővel. Mindezt 11 óra alatt.







Pál annyira hozzászokott a szabad repüléshez, hogy útközben még a szelfizés sem okoz gondot neki © Saját

2001-ben, 16 évesen kezdtem ezt a sportágat, első alkalommal 15 másodpercet voltam levegőben, most legutóbb 11 órát. Egy kis dombról siklóernyővel lerepülni nyugodt körülmények között nagyon egyszerű, ezt akár egy nap alatt is meg tudnám bárkinek tanítani, de a légáramlatokat kihasználva a levegőben sokáig fennmaradni, már rengeteg gyakorlást igényel – kezdte a Borsnak. Pál most is Brazíliában tartózkodik, ott állította fel saját rekordját.







© Saját

– Voltam már itt tíz évvel ezelőtt, de ilyen hosszú távval akkor nem próbálkoztam. Egyébként engedélyt nem kell kérni ilyen szabad repülésre, de a légtereket tiszteletben kell tartani. Az út és a távolság hitelesítésére kell vinni egy GPS-t, aminek az adatait fel kell tölteni egy netes felületre, ami kiértékeli a teljesítményt. Ha közben valaki megszakítja az utat, az ebből kiderül – mondta Pál. Ennyi időt a levegőben tölteni, nagy koncentrációt igényel fizikailag és szellemileg is.