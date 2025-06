/„Közel 5 milliót kerestem azzal, hogy feljelentettem a szomszédomat – ezt bárki megteheti”

A 54 éves Rebecca, aki a londoni Balhamben él, tudta, hogy az elhagyatott ingatlanban – egy nagyjából 185 négyzetméteres, késő viktoriánus kori házban – illegálisan laknak, és kíváncsi lett, mi történt a tulajdonossal.

Fotó: unsplash.com

Miután üzenetet hagyott, de nem kapott választ, úgy döntött, bejelenti az esetet a YouSpotProperty.com nevű cégnek, amely jutalmat kínál a nyilvánosság tagjainak az elhanyagolt házak felderítéséért.

Ha az általad bejelentett ingatlan megfelel az alkalmassági feltételeknek, akkor kezdetben egy 20 fontos M&S vagy Amazon ajándékutalványban részesülsz. Amennyiben a YouSpotProperty később megvásárolja az adott ingatlant, úgy az ingatlan értékének 1%-át is megkapod jutalomként – legfeljebb 10 000 font értékben.

Rebecca így nyilatkozott:

A közösségi médiában találkoztam a YouSpotProperty.com-mal, és gondoltam, kipróbálom, feltöltöttem néhány kisebb értékű, elhanyagoltnak tűnő ingatlant. Az az adott ház viszont – az utcám sarkán – pont az volt, amiről azt hittem, a legkevésbé fog bárhová is vezetni.

„Be volt deszkázva, de egy szomszéd azt mondta, hogy laknak benne illegálisan, mert az egyik ablak be volt törve. Hagytam egy üzenetet a tulajdonosnak – bárki is legyen az – a postaládában, amit láttam, hogy elvittek, de választ nem kaptam.

Egy felújított változata egy ilyen ingatlannak nagyjából 1,5 millió fontot is érhet, ezért azt gondoltam, hogy egy ilyen értékes ház előbb-utóbb felkerül a potenciális tulajdonosok radarjára”.

Rebecca a második személy, aki 2017 óta megkapta a maximális, 10 000 fontos jutalmat. A múlt hónapban a YouSpotProperty nyilvánosságra hozta, hogy már több mint 1 millió font értékben adott át pénzt és ajándékutalványokat a lakosság tagjainak.

Ben Radstone, a YouSpotProperty társalapítója elárulta, hogy a cég kiderítette: a tulajdonos még életben van, de cselekvőképtelen, és máshol, gondozásban él.

Egy évvel ezelőtt felkutattuk a tulajdonos húgát, aki tanácsot kért tőlünk, hogyan tudna segíteni a testvérének (a tulajdonosnak) az ingatlan értékesítésében, hogy annak bevételét a gondozására fordíthassák.

„Ahhoz, hogy a testvére nevében eljárhasson, meg kellett szereznie a ‘court of protection’ engedélyét – ez tette lehetővé számára, hogy jogilag is döntéseket hozhasson a testvére nevében. 2024 májusában adtunk neki tanácsot ezzel kapcsolatban, és a jogi folyamatok nagyjából egy évet vettek igénybe. Mostanra viszont végül sikerült 1 millió fontért megszerezni a házat.