Újabb részletek derültek ki az újbudai garázstűzről: ő volt a halálos áldozat

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas tűz tombolt Budapesten, Újbudán, a Hauszmann Alajos utcában, egy mélygarázsban: a lakókat evakuálni kellett, amíg a tűzoltók megfékezték a lángokat, később pedig egy holttestet is találtak. Most a Tények újabb információkat közölt a megrázó esetről és az áldozatról is. Eredetileg egy kocsi és egy kisbusz gyulladt ki, a tűz azonban pillanatok alatt továbbterjedt hat további autóra, amik teljesen kiégtek. A mélygarázs falait korom borítja. A lakókat az álmukból riasztották fel, hogy menekülniük kell, mert kigyulladt a mélygarázs. Összesen harminc embernek kellett elhagynia az épületet, ők pénteken, a reggeli órákban térhettek vissza az otthonaikba, azonban hamarosan azt tapasztalhatták: a tűzoltók után most rendőrök lepik el az épületet és a környéket.

Hatalmas tűz tombolt a mélygarázsban Fotó: TV2

A tűzoltók ugyanis pénteken délelőtt egy holttestre bukkantak a tűzvizsgálat során: egy középkorú nő volt az áldozat.

Az eset körülményeit a Katasztrófavédelem és a rendőrség is vizsgálja. Mindeközben a lakók aggódnak. A garázsban még a nap folyamán később is 10 centi magasan állt a víz az oltást követően. Sokan attól tartanak, hiába menekült meg az autójuk, ha azzal nem tudnak kiállni, és félnek, hogy a födém bármikor leszakadhat.